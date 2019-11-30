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神似邱吉爾 鬥牛犬「雷神」狗展奪冠

2019-11-30 12:54世界日報 記者胡玉立／綜合報導

一頭名叫雷神（Thor）的兩歲大鬥牛犬28日在全國狗展比賽上，擊敗1900多隻一同參賽的狗兒，風光贏得冠軍。

對美國所有愛好鬥牛犬的人士來說，「雷神」勇奪狗展第一名，是一項巨大的勝利。去年全國狗展冠軍是一隻外型優雅俊俏、名叫「威士忌」的惠比特犬。今年裁判心儀的選擇，顯然和去年大相逕庭。

在費城養狗俱樂部（Kennel Club of Philadelphia）舉辦的全國狗展上，雷神可愛兮兮地蹣跚行走，牠有點神似前英國首相邱吉爾的長相，贏得評委和狗迷的芳心。

其實，「雷神」雖僅兩歲，卻已在專業犬巡迴比賽多次奪冠，但這次他贏得全國狗展冠軍，在逾2000萬人收視的電視直播上大露臉。

費城養犬俱樂部自1876年開始舉辦全國狗展，狗展電視節目至今已有18年歷史，緊接在梅西百貨感恩節大遊行之後播出，是當天最適合全家觀賞的時段；從第一年開始，它超乎預期的成功，吸引數百萬不同年齡層觀眾。

據美國養犬俱樂部表示，20多年來，全國最受歡迎的狗一直是拉不拉多犬。至於鬥牛犬種，在美國排名第五。

今年先各自贏得組冠軍晉級決賽的七隻狗，分別是拿下狗展第一名的非運動組冠軍「雷神」、第二名是玩具組冠軍哈威那犬「以愛為名」，接下來的名次陸續屬於黃金獵犬（運動組）、法老王獵犬（獵犬組）、西伯利亞哈士奇犬（工作組）、軟毛小麥（犬組）和英國牧羊犬（放牧組）。

肉呼呼的鬥牛犬「雷神Thor」，勇奪今年全國狗展冠軍。圖／世界日報提供
肉呼呼的鬥牛犬「雷神Thor」，勇奪今年全國狗展冠軍。圖／世界日報提供
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