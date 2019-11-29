「休閒用大麻」首開賣 密州伊州業者迎商機

2019-11-29 15:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



密西根州一家大麻店展售的產品。美聯社 分享 facebook

密西根州和伊利諾州明年1月1日開始，將加入全美其他九個允許廣泛銷售大麻的州。這也是中西部地區首次開放休閒用大麻。兩州業者正忙著翻修藥房、擴大設備、招聘及培訓員工，準備迎接有利可圖的休閒用大麻商機。其中，密州有六家藥店獲准自12月1日出售休閒用大麻給成年人。

目前仍是醫療用大麻店的Arbors Wellness店，是將在12月1日開賣休閒用大麻的六家店之一；老闆戴利(James Daly)表示，「禁令的結束深具歷史性意義」，這項新業務讓他的員工增加一倍，各地潛在客戶也大增。

密州和伊州開放休閒用大麻的時機，正值大麻行業動盪時期。裁員、對電子菸健康問題的恐慌、及對加拿大大麻計劃的失望，都使該行業動搖。這兩州獲准銷售休閒用大麻產品的零售商，數量有限，他們也必須保留足夠產品，給有醫療用大麻需求的認證患者。

密州選民在一年多前投票表決讓休閒用大麻合法化，11月1日監管機構開始接受業者申請許可證，並允許醫療大麻種植者、加工者及藥房，在特定條件下，將一半以上產品轉為休閒用大麻，以協助縮短過渡期。

但除非更多企業獲得許可並有更多社區准許銷售休閒用大麻，否則大麻不太可能被廣泛使用。目前，密州近1800個縣市鄉鎮，有逾1400個仍未允許銷售休閒用大麻。即使是底特律這個密州大多數醫療用大麻藥房所在地，也將休閒用大麻開始銷售日延後到至少1月31日。

至於在伊州，州長普立茲克(J.B. Pritzker)七個月前簽署允許21歲以上成年人購買和擁有大麻，訂1月開始銷售。第一輪申請僅限現有醫療用大麻零售商，大約有30家新獲得銷售休閒大麻產品許可證。一月前可能會批准更多。