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民主黨「四人幫」成員 歐凱秀連任募款超越波洛西

2019-11-29 15:35世界日報 編譯林梅婕／綜合28日電

歐凱秀-柯提茲。美聯社
歐凱秀-柯提茲。美聯社
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民主黨籍國會眾議員進步派新人歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，近日來忙於為自己競選連任募款，募款金額在今年第三季就已達到142萬元，超越民主黨眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的126萬元、眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)的114萬元，成為民主黨議員之冠。

歐凱秀是紐約布朗士(Bronx)和皇后區選出的國會議員，在今年7月到9月之間募款總金額就已達110萬元，而且每筆捐款金額都小於200元。

政治顧問專家亞提茲(George Arzt)表示，像歐凱秀這樣的國會新人，可以在如此年輕時就獲得這麼多的募款，是非常特別的案例：「歐凱秀的知名度迅速的在國內竄起，有非常多左派人士支持她，我想不起來過去有誰跟她一樣第一年就能募得這麼多款項。」

歐凱秀與其他同為少數族裔的民主黨新科議員，先前曾共同反對波洛西的邊界援助法案，被稱為國會的「四人幫」(Squad)；當時波洛西告訴「紐約時報」：「這些人(四人幫)只有在網路上才有聲量，她們沒有實際追隨的支持者，在國會她們只有自己的那四票而已。」

除了邊界援助法案，歐凱秀過去極力推廣的「綠色法案」(The Green Deal)及「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)，都和波洛西的意見相左，也因此引發民主黨內一陣鬥爭風波。

民主黨其他重量級議員，如眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)，和密西根州眾議員特萊布(Rashida Tlaib)等，募款成績也遠不如歐凱秀；納德勒截至今年第三季募款金額為19萬2284元，而並列四人幫期中一員的特萊布，截至目前募款總額為72萬2212元。

募款民主黨紐約時報

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