選民視為「理想兒子、鍾愛孫子」 布塔朱吉聲望耀升
37歲的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在民主黨總統參選人中一直備受注目，現在支持度更超越聯邦參議員華倫和桑德斯等老將，並獲得背景與聲望居首的白登更近似的白人銀髮族熱烈擁簇。
「紐約時報」說，民主黨幹部和選民擔心布塔朱吉經驗不足，會損害他在大選與川普總統對決的能力，可是他打動嬰兒潮世代選民的本事，有助於消弭他年紀太輕無法擔當總統重任的批評聲浪。
這個人口群成為布塔朱吉的重要支柱，因為他未能爭取到非洲裔和年輕選民好感，而且中老年人是總統選戰最可靠的選民，特別是在愛阿華、新罕布夏和南卡羅來納等最早舉行初選投票的州。
嬰兒潮世代的支持，也說明了只當過印第安納州南灣市長的布塔朱吉，何以能與白登、華倫和桑德斯等華府政壇碩老分庭抗禮，而他正力圖在初選展開前的最後幾個星期鞏固陣腳。
他本周推出長期照護計畫，並刻意與小羅斯福的政策掛鉤，一再強調拉攏中老年人的呼求。他在愛阿華州說：「我們必須採取行動加強社會安全計畫，並確保每一個人能夠尊嚴地退休和安享餘年。可稱之為我的『銀髮新政』。」
他的信息在率先舉行初選的兩個白人居多的州似乎反應不錯。在愛阿華州，最新民調顯示可能參加黨團投票的65歲以上民主黨選民，有28%支持布塔朱吉，壓倒9月間在這個群體仍擁有35%支持度的白登。在新罕布夏州，他在這個人口群也以17%支持度超越白登。
愛阿華州民主黨領袖說，他讓每一個人想到自己最鍾愛的孫子，並以令人信服的強有力方式架構他的信息，尤其是談到退休安全以及這如何影響他父母的世代之時。
民主黨幹部說，有些年紀較大的選民把布塔朱吉視為他們理想的兒子，非常聰明，彬彬有禮，尊重教會和軍隊等傳統體制，對美國的潛力永遠懷著歡欣樂觀心態。
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