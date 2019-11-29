親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

選民視為「理想兒子、鍾愛孫子」 布塔朱吉聲望耀升

2019-11-29 15:24世界日報 編譯黃秀媛／綜合28日電

民主黨總統參選人布塔朱吉在愛阿華州一場造勢活動中向選民發表演說。美聯社
民主黨總統參選人布塔朱吉在愛阿華州一場造勢活動中向選民發表演說。美聯社
分享

37歲的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在民主黨總統參選人中一直備受注目，現在支持度更超越聯邦參議員華倫和桑德斯等老將，並獲得背景與聲望居首的白登更近似的白人銀髮族熱烈擁簇。

「紐約時報」說，民主黨幹部和選民擔心布塔朱吉經驗不足，會損害他在大選與川普總統對決的能力，可是他打動嬰兒潮世代選民的本事，有助於消弭他年紀太輕無法擔當總統重任的批評聲浪。

這個人口群成為布塔朱吉的重要支柱，因為他未能爭取到非洲裔和年輕選民好感，而且中老年人是總統選戰最可靠的選民，特別是在愛阿華、新罕布夏和南卡羅來納等最早舉行初選投票的州。

嬰兒潮世代的支持，也說明了只當過印第安納州南灣市長的布塔朱吉，何以能與白登、華倫和桑德斯等華府政壇碩老分庭抗禮，而他正力圖在初選展開前的最後幾個星期鞏固陣腳。

他本周推出長期照護計畫，並刻意與小羅斯福的政策掛鉤，一再強調拉攏中老年人的呼求。他在愛阿華州說：「我們必須採取行動加強社會安全計畫，並確保每一個人能夠尊嚴地退休和安享餘年。可稱之為我的『銀髮新政』。」

他的信息在率先舉行初選的兩個白人居多的州似乎反應不錯。在愛阿華州，最新民調顯示可能參加黨團投票的65歲以上民主黨選民，有28%支持布塔朱吉，壓倒9月間在這個群體仍擁有35%支持度的白登。在新罕布夏州，他在這個人口群也以17%支持度超越白登。

愛阿華州民主黨領袖說，他讓每一個人想到自己最鍾愛的孫子，並以令人信服的強有力方式架構他的信息，尤其是談到退休安全以及這如何影響他父母的世代之時。

民主黨幹部說，有些年紀較大的選民把布塔朱吉視為他們理想的兒子，非常聰明，彬彬有禮，尊重教會和軍隊等傳統體制，對美國的潛力永遠懷著歡欣樂觀心態。

民主黨愛阿華州老年人

相關新聞

民主黨「四人幫」成員 歐凱秀連任募款超越波洛西

2019-11-29 15:35

「休閒用大麻」首開賣 密州伊州業者迎商機

2019-11-29 15:33

德銀前高管自殺 曾批准20億爭議貸款給川普集團

2019-11-29 15:27

川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 14:22

墨國毒梟列恐怖組織？川普引發美墨邊界戰爭的可能

2019-11-29 10:17

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

川普出席聽證？白宮內部激辯 律師團傾向不去

2019-11-28 17:43

對付眾院彈劾 川普策略是拖光調查時間

2019-11-28 17:42

不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39

只是玩笑？ 朱利安尼稱「若遭川普出賣 已買好保險」

2019-11-28 17:37

切割心腹？ 川普否認派朱利安尼赴烏克蘭查白登

2019-11-28 17:33

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

夾睫毛談新疆掀風波 海外版抖音道歉

2019-11-28 15:55

新階段彈劾聽證 眾院邀川普與會答辯

2019-11-28 15:03

美前副總統白登兒子杭特 與脫衣舞孃恐有私生子

2019-11-28 14:55

川普否認指示律師聯繫烏克蘭 卻自相矛盾

2019-11-28 13:22
看更多

熱門文章

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

凱特梅根妯娌雙姝怨 毀了王室耶誕假期

2019-11-28 21:51

生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21

奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31

送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35

永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40

原來男生都這樣上課的？韓國男校爆笑實況曝光

2019-11-28 18:17

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

倫敦夫婦徵「狗狗照顧人」年薪百萬住豪宅 網友看法兩極

2019-11-28 18:13

美阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

2019-11-29 10:25

新聞眼／美打香港牌 北京壓力大 貿談將受衝擊？

2019-11-28 23:52

逼駕駛減速 泰國志工打造漂浮斑馬線

2019-11-28 23:55

日本街頭槍擊！神戶山口組幹部身中多槍身亡

2019-11-28 17:02

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

新興國糧食價格 漲翻天

2019-11-28 23:56

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

影／衝突升高！伊拉克示威者火燒伊朗領事館

2019-11-28 17:51

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

不減反增！英10大超市 可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

黃明志：先有暴政才有暴民 要珍惜捍衛民主自由

2019-11-28 17:14

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34

跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

法總統談華為：從無打算將特定電信業者汙名化

2019-11-28 22:32

不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39

遭控縱火 亞馬遜雨林NGO志工消防員被捕惹議

2019-11-29 09:24

雪梨夜間營業禁令將取消 商家有機會24小時營業

2019-11-29 13:49

被奧客飆罵三小時經理才出現 她怒：幹嘛不早點來？

2019-11-29 15:26

響應減塑風潮！ 溫哥華明年4月起禁用塑膠袋、塑膠吸管

2019-11-29 09:44

日研判北韓射2彈道飛彈 安倍：加強與美韓合作

2019-11-28 22:48

馬克宏承擔北約「腦死」說 危機中要有人示警

2019-11-29 10:27

火箭試射成功 北韓國營媒體：金正恩非常滿意

2019-11-29 10:13

北韓再試射 川金二會後第13次

2019-11-29 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top