選民視為「理想兒子、鍾愛孫子」 布塔朱吉聲望耀升

2019-11-29 15:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



民主黨總統參選人布塔朱吉在愛阿華州一場造勢活動中向選民發表演說。美聯社 分享 facebook

37歲的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在民主黨總統參選人中一直備受注目，現在支持度更超越聯邦參議員華倫和桑德斯等老將，並獲得背景與聲望居首的白登更近似的白人銀髮族熱烈擁簇。

「紐約時報」說，民主黨幹部和選民擔心布塔朱吉經驗不足，會損害他在大選與川普總統對決的能力，可是他打動嬰兒潮世代選民的本事，有助於消弭他年紀太輕無法擔當總統重任的批評聲浪。

這個人口群成為布塔朱吉的重要支柱，因為他未能爭取到非洲裔和年輕選民好感，而且中老年人是總統選戰最可靠的選民，特別是在愛阿華、新罕布夏和南卡羅來納等最早舉行初選投票的州。

嬰兒潮世代的支持，也說明了只當過印第安納州南灣市長的布塔朱吉，何以能與白登、華倫和桑德斯等華府政壇碩老分庭抗禮，而他正力圖在初選展開前的最後幾個星期鞏固陣腳。

他本周推出長期照護計畫，並刻意與小羅斯福的政策掛鉤，一再強調拉攏中老年人的呼求。他在愛阿華州說：「我們必須採取行動加強社會安全計畫，並確保每一個人能夠尊嚴地退休和安享餘年。可稱之為我的『銀髮新政』。」

他的信息在率先舉行初選的兩個白人居多的州似乎反應不錯。在愛阿華州，最新民調顯示可能參加黨團投票的65歲以上民主黨選民，有28%支持布塔朱吉，壓倒9月間在這個群體仍擁有35%支持度的白登。在新罕布夏州，他在這個人口群也以17%支持度超越白登。

愛阿華州民主黨領袖說，他讓每一個人想到自己最鍾愛的孫子，並以令人信服的強有力方式架構他的信息，尤其是談到退休安全以及這如何影響他父母的世代之時。

民主黨幹部說，有些年紀較大的選民把布塔朱吉視為他們理想的兒子，非常聰明，彬彬有禮，尊重教會和軍隊等傳統體制，對美國的潛力永遠懷著歡欣樂觀心態。