德銀前高管自殺 曾批准20億爭議貸款給川普集團

2019-11-29 15:27 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



德意志銀行（Deutsche Bank）前高級主管鮑爾斯（Thomas Bowers）上周在加州馬里布（Malibu）自宅自殺身亡。這名55歲的銀行家，生前曾參與簽署多項爭議貸款總計20億元給當時仍在從商的川普。如今鮑爾斯自殺了結，死因成謎。

鮑爾斯曾是德意志銀行美國財富管理部門主管。在川普擔任總統前，他在德意志銀行的私人理財專員羅絲瑪莉‧維拉比立克(Rosemary T. Vrablic)，就是在鮑爾斯的麾下。紐約時報3月曾報導，維拉比立克於2006年加入該銀行時，薪水高達300萬元，她直接向鮑爾斯匯報，並為川普申辦了逾3億元貸款。

鮑爾斯在宣布聘任維拉比立克時曾發布新聞指出，「羅斯瑪麗被公認為是美國超高淨值人群中最頂尖的私人銀行家之一。」

德意志銀行最近一次貸款給川普，是在2015年川普競選總統期間，他因此得以在全球各地購買房地產。

德意志銀行過去幾十年來，在多家機構都不肯貸款給川普集團的情況下，持續同意為他提供貸款，金額累積總計達20億元。在川普上任後，德意志銀行過去對他的貸款行為，正遭受眾院委員會和紐約總檢察長質疑與調查。

據了解，鮑爾斯已於2015年離開德意志銀行，他最近一份工作是在Opus銀行董事會任職，後於2018年離職。洛杉磯郡驗屍官辦公室已確認鮑爾斯上吊自殺死亡。

鮑爾斯的妻子阿比蓋爾（Abigail）已先於2017年去世。夫婦倆共留下三名成年子女。

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