親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

德銀前高管自殺 曾批准20億爭議貸款給川普集團

2019-11-29 15:27世界日報 記者胡玉立／綜合報導

德意志銀行（Deutsche Bank）前高級主管鮑爾斯（Thomas Bowers）上周在加州馬里布（Malibu）自宅自殺身亡。這名55歲的銀行家，生前曾參與簽署多項爭議貸款總計20億元給當時仍在從商的川普。如今鮑爾斯自殺了結，死因成謎。

鮑爾斯曾是德意志銀行美國財富管理部門主管。在川普擔任總統前，他在德意志銀行的私人理財專員羅絲瑪莉‧維拉比立克(Rosemary T. Vrablic)，就是在鮑爾斯的麾下。紐約時報3月曾報導，維拉比立克於2006年加入該銀行時，薪水高達300萬元，她直接向鮑爾斯匯報，並為川普申辦了逾3億元貸款。

鮑爾斯在宣布聘任維拉比立克時曾發布新聞指出，「羅斯瑪麗被公認為是美國超高淨值人群中最頂尖的私人銀行家之一。」

德意志銀行最近一次貸款給川普，是在2015年川普競選總統期間，他因此得以在全球各地購買房地產。

德意志銀行過去幾十年來，在多家機構都不肯貸款給川普集團的情況下，持續同意為他提供貸款，金額累積總計達20億元。在川普上任後，德意志銀行過去對他的貸款行為，正遭受眾院委員會和紐約總檢察長質疑與調查。

據了解，鮑爾斯已於2015年離開德意志銀行，他最近一份工作是在Opus銀行董事會任職，後於2018年離職。洛杉磯郡驗屍官辦公室已確認鮑爾斯上吊自殺死亡。

鮑爾斯的妻子阿比蓋爾（Abigail）已先於2017年去世。夫婦倆共留下三名成年子女。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

鮑爾德意志銀行川普

相關新聞

民主黨「四人幫」成員 歐凱秀連任募款超越波洛西

2019-11-29 15:35

「休閒用大麻」首開賣 密州伊州業者迎商機

2019-11-29 15:33

選民視為「理想兒子、鍾愛孫子」 布塔朱吉聲望耀升

2019-11-29 15:24

川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 14:22

墨國毒梟列恐怖組織？川普引發美墨邊界戰爭的可能

2019-11-29 10:17

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

川普出席聽證？白宮內部激辯 律師團傾向不去

2019-11-28 17:43

對付眾院彈劾 川普策略是拖光調查時間

2019-11-28 17:42

不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39

只是玩笑？ 朱利安尼稱「若遭川普出賣 已買好保險」

2019-11-28 17:37

切割心腹？ 川普否認派朱利安尼赴烏克蘭查白登

2019-11-28 17:33

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

夾睫毛談新疆掀風波 海外版抖音道歉

2019-11-28 15:55

新階段彈劾聽證 眾院邀川普與會答辯

2019-11-28 15:03

美前副總統白登兒子杭特 與脫衣舞孃恐有私生子

2019-11-28 14:55

川普否認指示律師聯繫烏克蘭 卻自相矛盾

2019-11-28 13:22
看更多

熱門文章

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

凱特梅根妯娌雙姝怨 毀了王室耶誕假期

2019-11-28 21:51

生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21

奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31

送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35

永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40

原來男生都這樣上課的？韓國男校爆笑實況曝光

2019-11-28 18:17

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

倫敦夫婦徵「狗狗照顧人」年薪百萬住豪宅 網友看法兩極

2019-11-28 18:13

美阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

2019-11-29 10:25

新聞眼／美打香港牌 北京壓力大 貿談將受衝擊？

2019-11-28 23:52

逼駕駛減速 泰國志工打造漂浮斑馬線

2019-11-28 23:55

日本街頭槍擊！神戶山口組幹部身中多槍身亡

2019-11-28 17:02

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

新興國糧食價格 漲翻天

2019-11-28 23:56

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

影／衝突升高！伊拉克示威者火燒伊朗領事館

2019-11-28 17:51

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

不減反增！英10大超市 可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

黃明志：先有暴政才有暴民 要珍惜捍衛民主自由

2019-11-28 17:14

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34

跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

法總統談華為：從無打算將特定電信業者汙名化

2019-11-28 22:32

不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39

遭控縱火 亞馬遜雨林NGO志工消防員被捕惹議

2019-11-29 09:24

雪梨夜間營業禁令將取消 商家有機會24小時營業

2019-11-29 13:49

被奧客飆罵三小時經理才出現 她怒：幹嘛不早點來？

2019-11-29 15:26

響應減塑風潮！ 溫哥華明年4月起禁用塑膠袋、塑膠吸管

2019-11-29 09:44

日研判北韓射2彈道飛彈 安倍：加強與美韓合作

2019-11-28 22:48

馬克宏承擔北約「腦死」說 危機中要有人示警

2019-11-29 10:27

火箭試射成功 北韓國營媒體：金正恩非常滿意

2019-11-29 10:13

北韓再試射 川金二會後第13次

2019-11-29 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top