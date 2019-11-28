駐韓美軍每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普要求韓國承擔50億美元駐韓美軍防衛費分攤金額，這一金額是如何得出的呢？南韓中央日報28日報導，從美國國防部為輔助評估2020年「國防授權法案」(預算法案)而向美國議會提交的2020財年預算資料中可以找到其中的原因。2020會計年度(2019年10月1日~2020年9月30日)的駐韓美軍預算規模共計44.642億美元，四捨五入約為45億美元。

2010年的駐韓美軍費用為27.796億美元，這一數字在2020財年增加了近17億美元(61%)，其中主要是管理維護費用大幅增加所致。2014年歐巴馬總統時期，美國國會曾根據削減預算的要求，強行縮減國防預算，當年包括軍需、補給、作戰和演習費用在內的駐韓美軍管理維護費用只有2.261億美元，2015年這一費用增加到8.385億美元，2016年進一步增加到10.808億美元，2018年超過22億美元。

2017年北韓進行一次核試驗和三次遠程彈道飛彈試射後，美國強化對北韓軍事施壓，是導致駐韓美軍費用劇增的主要原因。外交消息人士說，川普政府並沒有具體告知韓國政府美國為應對北韓威脅增加了哪方面的作戰和演習費用。