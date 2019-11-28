川普出席聽證？白宮內部激辯 律師團傾向不去

2019-11-28 17:43 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



眾院民主黨議員已邀請川普總統律師團隊出席司法委員會下周舉行的首場彈劾聽證會；白宮內部已對這項邀請展開激辯，部分律師私下質疑，既然川普政府已將彈劾調查定調為意在逼迫川普總統下台的「非法虛偽黨派程序」，是否仍有必要參加。

民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)26日發函邀請川普總統及法律顧問團出席12月4日的聽證會，與憲法學者共同討論川普行為是否符合憲法條文的「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)定義，足以構成彈劾。

白宮發言人史蒂芬妮‧葛瑞珊(Stephanie Grisham)27日發表聲明時，並未透露川普或川普律師是否已經接受邀請願意出席聽證會。

不過，熟悉川普司法策略的消息人士透露，從律師團角度看來，是否介入原本對川普就不公平的彈劾調查程序，讓他們存有高度懷疑。

「所有美國人民都看得出來，這封邀請函發布的時間，就在非法虛偽黨派程序的尾聲。」葛瑞珊在聲明中說：「總統並沒有犯任何錯誤，民主黨人士心知肚明。」

從下周的司法委員會聽證會開始，眾院彈劾調查將進入新階段，法委員會將準備草擬有關川普濫用權力，企圖透過烏克蘭打壓2020年總統大選競選對手的彈劾案內容。

另外，由於川普不讓相關官員到眾院作證，也不願對國會調查人員交出檔案資料，眾院司法委員會目前正考慮以妨礙調查罪名彈劾川普。

紐約時報報導，民主黨眾議員正在討論是否根據特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查報告為基礎，草擬川普妨礙司法的彈劾案內容。

納德勒在邀請函中寫道，川普與川普律師團對於是否出席下週聽證會，須於周日晚間6時之前回覆。