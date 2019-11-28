親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

川普出席聽證？白宮內部激辯 律師團傾向不去

2019-11-28 17:43世界日報 記者顏伶如／綜合報導

眾院民主黨議員已邀請川普總統律師團隊出席司法委員會下周舉行的首場彈劾聽證會；白宮內部已對這項邀請展開激辯，部分律師私下質疑，既然川普政府已將彈劾調查定調為意在逼迫川普總統下台的「非法虛偽黨派程序」，是否仍有必要參加。

民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)26日發函邀請川普總統及法律顧問團出席12月4日的聽證會，與憲法學者共同討論川普行為是否符合憲法條文的「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)定義，足以構成彈劾。

白宮發言人史蒂芬妮‧葛瑞珊(Stephanie Grisham)27日發表聲明時，並未透露川普或川普律師是否已經接受邀請願意出席聽證會。

不過，熟悉川普司法策略的消息人士透露，從律師團角度看來，是否介入原本對川普就不公平的彈劾調查程序，讓他們存有高度懷疑。

「所有美國人民都看得出來，這封邀請函發布的時間，就在非法虛偽黨派程序的尾聲。」葛瑞珊在聲明中說：「總統並沒有犯任何錯誤，民主黨人士心知肚明。」

從下周的司法委員會聽證會開始，眾院彈劾調查將進入新階段，法委員會將準備草擬有關川普濫用權力，企圖透過烏克蘭打壓2020年總統大選競選對手的彈劾案內容。

另外，由於川普不讓相關官員到眾院作證，也不願對國會調查人員交出檔案資料，眾院司法委員會目前正考慮以妨礙調查罪名彈劾川普。

紐約時報報導，民主黨眾議員正在討論是否根據特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查報告為基礎，草擬川普妨礙司法的彈劾案內容。

納德勒在邀請函中寫道，川普與川普律師團對於是否出席下週聽證會，須於周日晚間6時之前回覆。

川普民主黨白宮

相關新聞

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

真怒火邊界？川普揚言將墨西哥毒梟列「恐怖組織」

2019-11-28 16:08

厄運變好運！男子工作斷腿養傷 買彩券中千萬

2019-11-28 13:37

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

對付眾院彈劾 川普策略是拖光調查時間

2019-11-28 17:42

不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39

只是玩笑？ 朱利安尼稱「若遭川普出賣 已買好保險」

2019-11-28 17:37

切割心腹？ 川普否認派朱利安尼赴烏克蘭查白登

2019-11-28 17:33

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

夾睫毛談新疆掀風波 海外版抖音道歉

2019-11-28 15:55

新階段彈劾聽證 眾院邀川普與會答辯

2019-11-28 15:03

美前副總統白登兒子杭特 與脫衣舞孃恐有私生子

2019-11-28 14:55

嘲笑女性肥胖 美中將拔星

2019-11-28 14:08

美國威州104歲女人瑞首次獵鹿 1槍命中

2019-11-28 13:48

川普否認指示律師聯繫烏克蘭 卻自相矛盾

2019-11-28 13:22

孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險

2019-11-28 11:47

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

川普彈劾扯案外案 核心證人遭控強吻性騷

2019-11-28 09:44

美明尼蘇達州高樓火災5死 住戶多索馬利亞移民

2019-11-28 09:43

「電話門」彈劾聽證會 邀川普12月4日出席

2019-11-27 23:52

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

美國2018年生育率創新低 連續第四年下滑

2019-11-27 20:14

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34

波頓律師：法官裁決作證 不會影響波頓

2019-11-27 17:34

CNN民調：調查聽證後 反對彈劾川普人數未變

2019-11-27 17:34

龐培歐：有國家擬干預美大選 烏總統否認烏克蘭介入

2019-11-27 17:34

川普改革環保法規 6大科學刊物總編連名批評

2019-11-27 16:42

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

學起來！紐約市皮膚科醫師「護臉」5招

2019-11-27 15:42

手機比廁所髒 近四分之一用戶從不清潔

2019-11-27 15:42

罹癌切除95%舌頭 她瘦500磅救命「第一次真正活著」

2019-11-27 15:42

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02
看更多

熱門文章

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

女全裸做「肛門日光浴」稱獲正能量 專家：需適量否則罹癌

2019-11-28 15:14

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55

你看懂日本符號嗎？ 老外霧煞煞：有些看起來色色的

2019-11-28 16:20

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

俄國的乳牛走在科技先端！戴VR眼鏡紓壓兼催奶

2019-11-27 22:35

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

2019-11-28 13:37

她靠「愛貓舔臉」3個月治好痘痘 男子仿效竟送命！

2019-11-28 15:52

埃及新出土文物 罕見「幼獅木乃伊」赫然在列

2019-11-28 13:35

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

越南FinTech新創 強力吸金

2019-11-28 00:09

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51

扼殺新聞獨立！官方警告媒體禁止引用外國消息來源

2019-11-28 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top