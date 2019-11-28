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港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

對付眾院彈劾 川普策略是拖光調查時間

2019-11-28 17:42世界日報 編譯潘勛／綜合27日電

川普人士欣喜於下級法院一直祭出對總統不利的判決，尤其是25日聯邦地院判定，前白宮顧問麥甘恩必須出庭作證；但「紐約時報」27日指出，其實就消耗時間，阻撓眾院彈劾調查取得新而殺傷力強的事證，損及他2020年連任成功機率而言，川普的法律策略即將告捷。

「紐時」報導，川普採堅壁清野戰術，聲稱白宮幕僚有豁免權，可以不受國會監督或出席彈劾調查；麥甘恩5月在川普授意下，拒絕接受眾院的傳票。

當眾院8月要求卡坦妮吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)法官執行傳票，訴訟程序從法官先記簡報，進行言詞辯論，再寫120頁的意見，就花了將近四個月，現在已是11月底；她裁定麥甘恩出席，只算法律攻防第一步結束而已。

司法部馬上上訴，尋求打住一切，實是確保圍繞麥甘恩的法律攻防，在可見的未來即將卡住不前；即便有朝一日，麥甘恩被迫現身國會，新一輪法律攻防，判定哪些特定資訊係屬他的行政權，是否能做證，也可能免不了。

另外，時間站在川普這一邊，國會想彈劾他的時間之窗實際上快關閉了，2020年總統選舉距今不到一年。若說川普最高目標，是保住資訊不流出，而他本屆任期還有連任機會猶懸而未決，那麼可以說川普法律戰的戰略，儘管下級法院不利他的判決一大堆，還登上媒體，最後他還是贏了。

川普的法律團隊就像美式足球賽領先的一方，時間快到最後了，他們的防守著重在寧可讓對手小幅推進，也不讓對手放大招搶得分，最後拖完時間。

川普團隊的策略是提出強勢的法律理論，升級到行政權與立法權分際之爭，而司法史上罕有判決前例。策略的短期風險，是定期出現不利於川普的媒體報導，甚至可能出現明確而限制未來總統的判決，但很顯然有利於耗光眾院彈劾調查的時間。

川普白宮紐約時報

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