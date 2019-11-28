不滿被離職！前海軍部長投書 批川普三度干預軍紀

2019-11-28 17:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合27日電



遭解職的海軍部長史賓塞(Richard Spencer)投書「華盛頓郵報」，道出川普總統干預海軍審理海豹部隊成員加爾拉格爾(Edward Gallagher)案件始末，表明曾要求川普勿干涉此案；但他也坦言，未面告國防部長艾思博(Mark Esper)部分細節。 美聯社 分享 facebook

遭解職的海軍部長史賓塞(Richard Spencer)投書「華盛頓郵報」，道出川普總統干預海軍審理海豹部隊成員加爾拉格爾(Edward Gallagher)案件始末，表明曾要求川普勿干涉此案；但他也坦言，未面告國防部長艾思博(Mark Esper)部分細節。

史賓塞開宗明義寫道，加爾拉格爾被控十餘起戰爭罪，年初對較輕的罪刑認罪，已經夠糟；孰料，事情在過去幾周來變得更慘。

他寫道，這一連串事件讓他被解除海軍部長的職務，「這是對我和國家的教訓」。

他坦言，部長涉入私人案件如此深，非比尋常；軍法通常獨立於資深領導階層審理，避免統御影響分化武裝部隊。

他細述戰地軍紀和道德，說明加爾拉格爾的犯下至少12宗罪行及審判過程，說明川普早在此案之初便介入。

史賓塞說，他3月兩度接到川普的電話，要求他將加爾拉格爾放出禁閉室，但他基於法官的判決，認為關押很重要而兩度拒絕；川普最後命令他將加爾拉格爾轉往等同士兵營房的設施。

史賓塞認為，此案因為媒體高度關注，讓川普產生興趣。

11月14日，史賓塞因為川普已聯繫他兩次，遂寄出通知，請總統別再干涉此案；翌日，白宮律西波隆(Pat Cipollone)致電史賓塞，川普仍會插手。

沒過多久，史賓塞又接到西波隆的電話，稱川普下令史賓塞恢復加爾拉格爾的軍階；史賓塞對此感到震驚，認為川普並不了解此案詳情，也不明白這麼做對軍紀、官箴的影響。

他希望快速解決這個棘手問題，便想到可以成立審查委員會，讓委員決定是否允許加爾拉格爾保留三叉戟徽章；但他未親自將此事秉告艾思博，僅於19日告知艾思博的幕僚長和白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)。

20日，海軍成立審查委員會，將三叉戟徽章問題交由四名資深海豹部隊成員定奪；但川普21日第三度干預此案，推文宣布加爾拉格爾可保有徽章。

史賓塞說，他明白川普的意圖，但不認為推特發文等同正式命令。

他最後寫道，他相信，絕大多數軍人一向會做出正確的決定。