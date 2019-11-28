只是玩笑？ 朱利安尼稱「若遭川普出賣 已買好保險」

2019-11-28 17:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合27日電



川普總統的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)先前曾對媒體戲稱「如果遭到川普出賣他也準備好高額保險金」，為避免引發誤解，朱利安尼的律師科斯特洛(Robert J. Costello)27日表示，這純屬開玩笑。 路透社 分享 facebook 川普總統的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)先前曾對媒體戲稱「如果遭到川普出賣他也準備好高額保險金」，為避免引發誤解，朱利安尼的律師科斯特洛(Robert J. Costello)27日表示，這純屬開玩笑。

朱利安尼是在接受英國「衛報」電話訪問，被問及若遭川普出賣該如何因應時，稱他已準備好保險；當時在線上側聽的科斯特洛隨即表示是開玩笑話。

科斯特洛27日表示，在他的堅持下，朱利安尼已向川普致電親自解釋，說自己並不是真的覺得會被川普出賣，重申一切純屬娛樂效果。

儘管川普先前曾對記者表示，他認為朱利安尼是個很棒的人，但科斯特洛表示：「我跟他(朱利安尼)說過川普不是個幽默的人，而且已經有那麼多喜劇演員在拿他開玩笑，朱利安尼不該開拿這當玩笑。」

白宮尚未回應科斯特洛的發言。

朱利安尼被民主黨認為是烏克蘭「電話門」事件的關鍵核心人物，目前已有多位政府官員出面作證，指稱朱利安尼主導兩國之間的「影子外交」，並表示先前烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)到白宮會晤總統，以及川普曾在電話中要求烏國調查競選對手白登(Joe Biden)，都是為了執行川普的選舉意志。

美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)日前出席聽證會作證，指控川普指使能源部長培瑞(Rick Perry)及美國前烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)，和朱利安尼配合處理烏美兩國的外交事務。

根據桑德蘭的證詞表示，朱利安尼曾說川普希望澤倫斯基可以公開說明，烏克蘭天然氣公司Burisma與白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)之間貪腐關係的調查結果，並揭露烏國政府介入2016年選舉，而非俄羅斯的事實。

川普在26日接受福斯新聞前主持人歐萊利(Bill O`Reilly)的訪問，被指刻意迴避朱利安尼與烏克蘭的關係；川普表示他從未指使朱利安尼與烏國進行交涉：「我沒有指使他做任何事，但他是個戰士，他可能已經發現了一些事。」