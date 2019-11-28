切割心腹？ 川普否認派朱利安尼赴烏克蘭查白登

2019-11-28 17:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合27日電



川普總統日前受訪時，否認派私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)到烏克蘭調查政敵，試圖與他劃清界線；另據華盛頓郵報(WP)報導，朱利安尼與烏克蘭前檢察總長盧森柯(Yuriy Lutsenko)1月曾磋商，以20萬元代價幫他取回遭基輔當局偷走的資產。

川普26日接受福斯新聞(Fox News)前王牌主持人歐萊利(Bill O`Reilly)的網路直播訪問時說：「我沒有指示他，但他是名戰士。」

朱利安尼曾公開表示，他代表川普進行「關於2016年烏克蘭共謀和貪腐的調查。」

川普被問道，朱利安尼在烏克蘭做什麼時說：「你要問他，他有除了我之外的其他顧客，他多年來在烏克蘭做很多事。」

尚不清楚川普是否有意在與歐萊利的訪談中，與朱利安尼保持距離。

朱利安尼正接受聯邦調查，是否與川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)，調查前副總統白登，此為眾院彈劾調查的主軸。

朱利安尼透過律師科斯特洛(Robert Costello)回覆，稱他從未代表總統到烏克蘭做任何調查，「他收到的資訊是烏克蘭人在美國提供給他的，且當時穆勒(Mueller)調查仍在進行，白登的事情則未宣布。」

華郵報導，朱利安尼與盧森柯合作挖掘白登的黑資料時，還提議幫他贖回遭當局扣押的資產，雙方今年1月在紐約會商，2月在華沙續談。

這項協議並未實現，盧森柯或其他官員也沒有付錢給朱利安尼，但兩造已到起草協議的階段；若談成，朱利安尼的事務所將獲得超過20萬元。

川普26日在佛州的造勢場合上重申未做錯事；不過，主管烏克蘭和俄羅斯政策的國防部副助理部長古柏(Laura Cooper)出席眾院聽證時說，部屬7月25日收到電郵，(川普同日致電澤倫斯基)，指烏克蘭發現美軍暫緩軍援。

多名證人表示，朱利安尼根據川普要求，指導美國對烏克蘭的外交政策。

川普當天在電話中告訴澤倫斯基，去跟朱利安尼接洽，「他是可敬重的男人、偉大的市長，我希望他打給你；我請他和司法部長一起打電話給你。」

朱利安尼8月初在馬德里會見澤倫斯基的顧問，追蹤通話內容的後續進度。

朱利安尼曾告訴顧問葉爾馬克(Andriy Yermak)，他的政府對烏克蘭鉅富啟動調查，並指控烏克蘭官員與民主黨共謀公開川普前競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)的訊息；馬納福因逃稅和銀行詐欺被判刑。