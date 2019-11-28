夾睫毛談新疆掀風波 海外版抖音道歉

2019-11-28 15:55 德國之聲 德國之聲中文網



28日，Tik Tok公司宣布他們已經撤銷了對美國少女弗羅薩·阿齊茲（Feroza Aziz）賬號的停權決定，解釋這是一場人為失誤造成的意外。該公司堅持他們在中國境外，並不受中國法律的約束。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

28日，Tik Tok公司宣布他們已經撤銷了對美國少女弗羅薩·阿齊茲（Feroza Aziz）賬號的停權決定，解釋這是一場人為失誤造成的意外。該公司堅持他們在中國境外，並不受中國法律的約束。

在這之前，阿齊茲說她在貼出夾睫毛視頻之後，賬號被禁止貼文一個月，她也注意到她的「夾睫毛影片」被Tik Tok移除。

Tik Tok在阿齊茲表達抗議之後不久立即出面反駁，聲稱他們並沒有封禁阿齊茲的賬號，而她的「夾睫毛影片」也沒有被移除。但是之後，Tik Tok出面道歉，阿齊茲的新賬號也得到恢復。解釋影片之所以會被「暫時撤下」，是因為「人為溝通問題」，強調內部社群管理團隊高層也在失誤的50分鐘之內发現了這個錯誤並將影片重新放回網上。

至於阿齊茲的新賬號被停權的原因，Tik Tok的发言人埃裡克·漢(Eric Han)解釋，該公司的處置是因為阿齊茲早前在舊賬號公布的視頻含有本拉登（Osama Bin Laden），違反了抖音關於恐怖組織圖像的內容禁令。由於Tik Tok在封禁舊帳號時，也會禁止用戶在同一支手機上開設新賬號，因此雖然阿齊茲的「夾睫毛影片」是透過新的賬號上傳，但仍是用同一只手機開設，新賬號才會受到牽連。

Tik Tok的聲明中寫道: 「我們鄭重澄清，我們的社群守則並不會排除跟這次事件相似的影片內容，而且該影片也不應該被移除。」

但是阿齊茲本人並不采信Tiktok的說辭。她在推特上寫道：「現在Tik Tok恢復了我的賬號。難道我相信他們刪除我的新賬號，是考慮到我在一個已經被刪除的賬號裡面的已經被刪除的影片嗎？而且時機還剛好在我貼出三個跟維吾爾人有關的影片之後？當然不。」

《紐約時報》則報道說，阿齊茲在一封電郵中向該報表示，她之前在抖音上发布的視頻試圖引起人們對她在美國長大所經歷的種族主義和歧視的關注。在一則視頻中，她談及她和其他穆斯林時常聽到的一則誹謗：說她們會嫁給本拉登。阿齊茲對該報表示："我認為抖音不應禁止那些不傷害任何人、也不展示任何人受到傷害的內容。"

截至周三早晨，上述視頻已有超過150萬次觀看和超過50萬次點贊、60萬條評論。這則視頻的不同版本在社交平台推特上已經有超過650萬次觀看。

人權組織以及外界專家稱，有超過100萬名維吾爾及其他穆斯林少數族群在新疆被關押。中國則稱這些是職業技能教育培訓中心。

阿齊茲是新澤西州一名17歲的高中生，網名「17 Just a Muslim」。據法新社報道，她向美國網絡媒體Buzzfeed表示：「作為一名穆斯林女孩，我時常受到壓制，並看到我的人民受壓制，我一直支持人權。」

Tik Tok 是中國公司字節跳動科技有限公司在國際推行的「海外版抖音」，內容與中國國內的抖音短視頻並不相同。

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