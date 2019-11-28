美前副總統白登兒子杭特 與脫衣舞孃恐有私生子

2019-11-28 14:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



前副總統白登的兒子杭特‧白登。(TNS) 分享 facebook

紐約郵報報導，對美國民主黨總統參選人、前副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter Biden)提出親子確認訴訟的婦女，過去曾在華府地區一家脫衣舞俱樂部當舞孃，杭特‧白登曾是這家俱樂部常客，但當時他正與哥哥遺孀海莉‧白登(Hallie Biden)交往中。

消息人士指出，自稱為杭特‧白登生下私生子的露登‧羅勃茲(Lunden Alexis Roberts)，曾在位於華府杜邦圓環(Dupont Circle)的脫衣舞俱樂部Mpire Club當舞孃，花名為「達拉斯」(Dallas)。

知情人士指出，杭特‧白登經常光顧這家俱樂部，「大家都認識他。」

28歲的羅勃茲上周要求法院下令49歲的杭特‧白登接受DNA檢測，以證明他是她在2018年8月所生孩子的父親。

來自阿肯色州貝特斯維爾(Batesville)鄉下的羅勃茲是在Mpire Club工作期間懷孕；她2014年畢業於阿肯色州立大學，2015年到華府喬治華盛頓大學攻讀刑事調查，但沒有完成學業。羅勃茲的律師團並未回應媒體採訪要求。

羅勃茲的前任同事、俱樂部酒保說，身為單親媽媽的羅勃茲「真的是個非常貼心的人」；另一名Mpire Club舞者則說，與「達拉斯」共事的經驗發現她心地善良，而且非常聰明。

今年5月，羅勃茲對杭特‧白登提出親子確認訴訟，時間點是他與第二任妻子梅莉莎‧柯恩(Melissa Cohen)結婚的兩周之後。杭特‧白登與柯恩認識六天便閃電結婚。

杭特‧白登今年7月接受紐約客(New Yorker)訪問時否認曾與羅勃茲發生性關係，但他在今年10月則同意接受DNA檢測。

根據法院紀錄，羅勃茲對法院指出，不管對於DNA檢測過程或最後結果，杭特‧白登都將不會提出異議。 杭特‧白登1993年與妻子凱瑟琳‧白登(Kathleen Biden)結婚，2017年離婚。

白登副總統的長子波‧白登2015年5月因腦癌過世，享年46歲，身後留下一子一女；波的遺孀海莉則在2017年初傳出與小叔杭特交往，兩人在今年稍早分手。