親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普突簽「護港雙法」！ 中國港府同步暴怒但不反擊？

韓國瑜頻用「痔瘡、屁股比喻」惹議 醫師鄧惠文分析關鍵原因

美國威州104歲女人瑞首次獵鹿 1槍命中

2019-11-28 13:48世界日報 記者胡玉立／綜合報導

威斯康辛州高齡104歲的女人瑞佛羅倫薩提特斯。(威斯康辛州自然資源廳照片)
威斯康辛州高齡104歲的女人瑞佛羅倫薩提特斯。(威斯康辛州自然資源廳照片)
分享

美國威斯康辛州自然資源廳(Department of Natural Resources，DNR)發言人芮秋貝利(Raechelle Belli)證實，高齡104歲的女人瑞佛羅倫薩提特斯(Florence Teeters)剛剛在這個狩獵季節獵到了她人生中的第一隻鹿。

根據州資料庫顯示，提特斯是迄今買下獵槍打鹿許可證並獵鹿成功的最年長獵鹿人。

DNR指定廳長柯爾(Preston D. Cole)表示，「這件事應驗了諺語：永遠不要低估老年人的力量。這位年輕女士在養大了全家五名獵人後，終於找到機會，親自參與威斯康辛州歷史悠久的獵鹿傳統。」

據麥迪遜當地電視台NBC 15報導，提特斯去年陪兒子比爾提特斯(Bill Teeters)去打獵時，只能在旁邊看；當時她告訴兒子，她想獲得屬於自己的獵鹿許可證。今年，提特斯拿到了她的第一份獵鹿執照。取得執照後，提特斯第一次與比爾一起去獵鹿，並在大約兩個小時的觀察和等待後，於距離雄鹿30碼的埋伏處，開槍獵到了她人生中的第一隻鹿。

比爾回憶道，當時「我輕拍她的膝蓋，然後指出雄鹿。她點點頭，微笑，然後開槍。」提特斯一槍就射中了。她歡喜大叫：「我獵到了一隻雄鹿！」

比爾表示，母親喜歡在樹林裡消磨時光，熱愛空中飛索活動(zip-lining)，每年都會參加Mardi Gras狂歡節。

柯爾則說：「我們代表DNR，與威州人共同慶祝提特斯的傑出成就，感謝她參與了今年的年度獵鹿活動，協助維持威州狩獵傳統。這也證明，威州獵鹿季適合每一代人。」

老年人人瑞

相關新聞

厄運變好運！男子工作斷腿養傷 買彩券中千萬

2019-11-28 13:37

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

美前副總統白登兒子杭特 與脫衣舞孃恐有私生子

2019-11-28 14:55

嘲笑女性肥胖 美中將拔星

2019-11-28 14:08

川普否認指示律師聯繫烏克蘭 卻自相矛盾

2019-11-28 13:22

孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險

2019-11-28 11:47

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

川普彈劾扯案外案 核心證人遭控強吻性騷

2019-11-28 09:44

美明尼蘇達州高樓火災5死 住戶多索馬利亞移民

2019-11-28 09:43

「電話門」彈劾聽證會 邀川普12月4日出席

2019-11-27 23:52

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

美國2018年生育率創新低 連續第四年下滑

2019-11-27 20:14

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34

波頓律師：法官裁決作證 不會影響波頓

2019-11-27 17:34

CNN民調：調查聽證後 反對彈劾川普人數未變

2019-11-27 17:34

龐培歐：有國家擬干預美大選 烏總統否認烏克蘭介入

2019-11-27 17:34

川普改革環保法規 6大科學刊物總編連名批評

2019-11-27 16:42

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

學起來！紐約市皮膚科醫師「護臉」5招

2019-11-27 15:42

手機比廁所髒 近四分之一用戶從不清潔

2019-11-27 15:42

罹癌切除95%舌頭 她瘦500磅救命「第一次真正活著」

2019-11-27 15:42

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

自殺、嗑藥…美國人平均壽命連3年下降

2019-11-27 14:24

青少年易上癮 紐約禁止加味電子煙

2019-11-27 14:22

川普聽說被檢舉 烏克蘭軍援立馬解凍

2019-11-27 14:19

「天才老爹」柯斯比：寧服滿刑期也不道歉

2019-11-27 13:58
看更多

熱門文章

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

俄國的乳牛走在科技先端！戴VR眼鏡紓壓兼催奶

2019-11-27 22:35

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

影／傻眼！這座窮人版摩天輪不用電 全靠人力轉動

2019-11-27 17:10

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解

2019-11-27 15:42

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

200隻驢子退休 墨西哥「驢車」收垃圾走入歷史

2019-11-27 16:23

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top