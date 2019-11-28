美國威州104歲女人瑞首次獵鹿 1槍命中

2019-11-28 13:48 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



威斯康辛州高齡104歲的女人瑞佛羅倫薩提特斯。(威斯康辛州自然資源廳照片) 分享 facebook

美國威斯康辛州自然資源廳(Department of Natural Resources，DNR)發言人芮秋貝利(Raechelle Belli)證實，高齡104歲的女人瑞佛羅倫薩提特斯(Florence Teeters)剛剛在這個狩獵季節獵到了她人生中的第一隻鹿。

根據州資料庫顯示，提特斯是迄今買下獵槍打鹿許可證並獵鹿成功的最年長獵鹿人。

DNR指定廳長柯爾(Preston D. Cole)表示，「這件事應驗了諺語：永遠不要低估老年人的力量。這位年輕女士在養大了全家五名獵人後，終於找到機會，親自參與威斯康辛州歷史悠久的獵鹿傳統。」

據麥迪遜當地電視台NBC 15報導，提特斯去年陪兒子比爾提特斯(Bill Teeters)去打獵時，只能在旁邊看；當時她告訴兒子，她想獲得屬於自己的獵鹿許可證。今年，提特斯拿到了她的第一份獵鹿執照。取得執照後，提特斯第一次與比爾一起去獵鹿，並在大約兩個小時的觀察和等待後，於距離雄鹿30碼的埋伏處，開槍獵到了她人生中的第一隻鹿。

比爾回憶道，當時「我輕拍她的膝蓋，然後指出雄鹿。她點點頭，微笑，然後開槍。」提特斯一槍就射中了。她歡喜大叫：「我獵到了一隻雄鹿！」

比爾表示，母親喜歡在樹林裡消磨時光，熱愛空中飛索活動(zip-lining)，每年都會參加Mardi Gras狂歡節。

柯爾則說：「我們代表DNR，與威州人共同慶祝提特斯的傑出成就，感謝她參與了今年的年度獵鹿活動，協助維持威州狩獵傳統。這也證明，威州獵鹿季適合每一代人。」