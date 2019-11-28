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孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險

2019-11-28 11:47經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

華為財務長孟晚舟的律師反對電視轉播孟晚舟在加拿大的引渡程序，聲稱播送過程將會增加美國總統川普干預案件的風險。孟晚舟的引渡聽審，將於明年1月20日正式展開。

孟晚舟的辯護團隊呈送法庭的文件中說，電視轉播「增加美國總統再次干預案件，或者招致他心懷怨恨的風險，這兩點都既有威脅性，又令人生畏。」

孟晚舟的律師們說，引起川普或美國官員更多關注，將為孟晚舟捍衛自己的權利帶來過大的壓力，並可能左右她是否能爭取到獲釋。他們認為，孟晚舟應該得到法庭的保護，因為媒體對她案件的關注「鋪天蓋地」。

孟晚舟律師向法庭呈送文件，反對電視播送其聽審過程。 彭博資訊
孟晚舟律師向法庭呈送文件，反對電視播送其聽審過程。 彭博資訊
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孟晚舟引渡川普

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