AI時代人文思考 旅美學者：科技應讓世界更好

2019-11-28 12:42 中央社 洛杉磯27日專電



身為加州大學洛杉磯分校（UCLA）最年輕的台灣學者，專攻人工智慧（AI）的資訊科學系助理教授張凱崴日前向台灣新一代AI創業者演講，主張「科技應該讓世界更美好」。

張凱崴23日在洛杉磯出席「新世代創新創業論壇」，從學術界的觀點發表演講，分析人工智慧在未來人類社會占有重要角色，並對創業者提出倫理層面的反思。

這場論壇每年不同主題，由駐洛杉磯辦事處科技組與南加州玉山科技協會合辦，用來串連南加州的台灣科技人才，出席的有申請「博士創新之星」（LEAP）計畫在美工作的博士，也有業界已有地位的執行長、創投家。

33歲的張凱崴是台大電機及台大資工雙學位學士、台大資工碩士，2015年取得伊利諾大學資訊科學博士學位，曾參與微軟、Google等科技大廠研究團隊，來到洛杉磯任教近2年。

張凱崴表示，透過這場演講，希望向台下的學生、創業者傳達，「使用人工智慧的技術時，對社會也可能產生不當的影響，希望好的科技可以用在不同的人群上，讓所有人都能共享科技帶來的果實」。

張凱崴認為，無論是科學家或是企業都要發揮創意，使得科技能讓世界變得更美好。

張凱崴在UCLA研究多次獲獎，科學領域頗有成就，強調科學技術的社會意義。他的研究結合社會學與電腦科學，讓人工智慧可以遵守倫理。這樣的人文關懷角度，與他過去在微軟（Microsoft）的工作經驗有關。

他說，在微軟進行博士後研究時，團隊裡有許多社會科學的學者，透過不同領域的對話，不同知識的交流，產生很多有意義的成果。他認為這是在美國學術界的一大特色，重視溝通，在交流對話中產生成果。

張凱崴分享在UCLA教學的收穫，從學生身上感受到對學術的熱情、創意，想要把科技運用在各個層面。他看到許多從台灣、亞洲來的學生，接受非常紮實的教育；而身為老師的角色，希望讓學生多思考科技背後的原理，把科技用在對人類有益的事情上。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥受訪時，也強調在人工智慧主宰未來的情況下，科技的倫理層面格外重要。

朱文祥表示，期許台下的AI產業先行者、未來的企業主，掌握尖端技術之後，秉持良心、抱持著同體大悲的精神，從事這樣一個神聖的行業，而不是想要利用這高端的技術來掌控人類、支配人類。