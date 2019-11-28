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美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01聯合新聞網 文章提供／遠見

美國紐約街景。圖／ingimage
美國紐約街景。圖／ingimage
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美國向來被喻為最創新、科技的國家，早期的紐約還被稱為「大蘋果」（Big Apple），形容其遍地黃金且充滿機會，至今仍有很多家長想將孩子送到美國讀書，最好能拿到綠卡。但今年7月，有位網友發表〈我們隔著一張綠卡的距離〉，裡面提到他表姊的心得：美國機場、橋樑、公路、地鐵比不上其他國家……。

近來，受到中美有望達成貿易協議的正面消息激勵下，美股四大指數屢創新高。11月18日，道瓊指數甚至衝破40年來新高，達2萬8036點。

同時，根據美國勞工局的報告指出，今年9月失業率僅3.5％，是近50年來的新低。這些數字均讓積極爭取連任的美國總統川普得意的不得了，不斷誇口，「美國經濟是史上最佳」「我們擁有最好的一切」。

然而，事實真的是如此嗎？場景轉到紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），這裡是破敗、年久失修的公共建設，絕對會顛覆你對美國的想像。

現象一〉破爛的機場，立場不同的兩黨都罵

一走進機場，內部天花板高度太低，讓身高動輒兩公尺以上的美國人，覺得快要碰到自己的頭，而且還不時漏水、燈光昏暗、沒有WiFi，只有一條行李輸送帶。

這是紐約三大機場中，最接近心臟區曼哈頓的一座，去年共服務逾3009萬人次旅客，但不少旅客都對它破爛的公共建設心有餘悸。

就連美國共和黨民主黨政治人物也難得有志一同，批評這一座機場。

目前正參與民主黨黨內總統大選初選的前副總統喬・拜登（Joe Biden），就曾批評「如果我把一個人的眼睛矇住，帶他到拉瓜地亞機場，他睜開眼睛後，一定會覺得自己在第三世界。」

連川普自己都說，「看看杜拜、卡達、中國那些不可思議的機場，我們的機場好像來自第三世界一樣。」

若要翻修拉瓜地亞機場，未來五年得投入256億美元（約7880億元台幣）才行，但今年聯邦政府的預算僅31.8億美元，全部拿來整修機場，也僅是預估金額的12％而已。

現象二〉道路、橋樑破敗，連專業協會都搖頭

美國公共建設年久失修，豈止機場而已，就連道路、橋樑也讓用路人直搖頭。根據美國道路與運輸協會（ARIBA）統計，全美上下有超過4.7萬座橋樑具有「結構缺陷」（structurally deficient）。

此外，有20％的道路路況不良，路面坑坑疤疤或損壞。美國土木工程師學會（ASCE）最新調查，從A到E評鑑各地建設。他們竟然把國家道路（624萬公里）分數評為D，意思是「很糟糕、使用時有危險」，紐約和密西根州最糟糕，拿到D－，只比代表E的「完全失敗、必須砍掉重練」好一點點而已。

若要解決這些問題，仍要仰賴美國聯邦政府的經費。根據美國土木工程師學會的報告顯示，若要改善道路、橋樑，每年至少得投入2000億美元（約6.2兆台幣）。

今年6月，美國眾議院通過撥款法案，宣布政府將在2020年提供1370億美元的資金，作為交通和住宅修建案的第一期費用，但金額仍不足。

隨著智慧無人車即將上路，用路人很憂心，倘若無人車無法偵測道路上的坑洞或異物，可能造成更多意外。

今年7月，一位中國大陸網友在論壇上發表一篇名為〈我們隔著一張綠卡的距離〉的文章，裡面提到，作者是他的表姊，多年前到美國讀博士，拿到學位後留在美國發展。

一開始，身在中國的表妹十分羨慕身在美國的表姊，但後來表姊卻很後悔，認為美國機場、橋樑、公路、地鐵遠遠不如中國新蓋的建設好，物價也很高，還不如回到中國。

現象三〉除非你是首富，否則離破產只差一次重病

美國除了硬體建設很破敗，醫療體系也受到不少美國人批評。美國是全世界唯一沒有全民健保的已開發國家。彭博社去年評比全球醫療體系時，美國僅列名第54，和近來強勁的就業、股市表現大相逕庭。

今年3月，來台灣師大念書的美國人博凱文（Kevin Bozeat）在臉書發文表示，某天因半夜腸胃不適到台大醫院掛急診，雖然完全自費，但只花了80美元（約台幣2446元），對比美國掛腸胃急診動輒300美元（約台幣9172元），還獲得快速、仔細的診斷與有效的治療。

其實，《美國公共衛生雜誌》（American Journal of Public Health）就曾調查，58.5％受訪者因醫療花費而申請破產，44.3％表示曾因生病丟了工作，比房貸繳不出來遭法拍而破產（45％）、學貸負擔（25.4％）更高，甚至還有1／3癌症存活者因醫藥費而負債。主導這份調查的教授辛梅斯坦（David Himmelstein）有感而發的說，「除非你是比爾・蓋茲，否則距離破產，只差一次重病。」

美國社會不是沒有聲浪討論過實施全民健保制度，讓窮人也能有機會在生病時接受妥善治療。美國前總統歐巴馬就曾力推名為「歐巴馬健保」（Obamacare）的《患者保護與平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act）。

不過，美國民間瀰漫著恐懼社會主義的氛圍。美國副總統彭斯就疾呼，「如果你們想擁抱社會主義，就請看看委內瑞拉，」健保將造成政府支出激增，對國家造成極嚴重負擔。

他口中的委內瑞拉，石油蘊藏豐富，過去屢被稱為西半球最富裕、最有活力的社會民主主義國家之一，但在總統馬杜洛（Nicolás Maduro）對國營事業過多干預下，貧窮人口高達90％，數百萬委內瑞拉人逃離家園。

儘管委內瑞拉民生凋敝是否和社會主義劃上等號，仍有極大爭議，但彭斯的恐嚇牌奏效，讓健保要在美國實行仍有很長一段路要走。

解方〉朝野兩黨通過2兆美元預算案，力拚基建升級

面對硬體破敗、社福體系跟不上時代，爭取連任的川普，其實在當初上任時就誓言翻新美國基礎建設，還帶動基建股大漲。

今年4月底，向來水火不容的川普，卻和民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議院總召舒默（Chuck Schumer）見面，就是為了商討2兆美元（約61.5兆台幣）規模的總預算案，要改善橋樑、道路、自來水、機場、網路等基礎建設。

雖然《華盛頓郵報》（Washington Post）和其他自由派媒體都紛紛唱衰這份預算案，一再強調2兆美元的鉅額預算，會找不到財源。

但連愈來愈靠近社會主義的民主黨，參與總統初選的17位參選人，多半支持更平等的經濟政策，認為政府應該扮演經濟政策火車頭，帶動就業。

誰都想不到，堂堂世界最大經濟體的美國，竟然連政治人物都承認說自己國家是「第三世界」，看到真實的美國，想想台灣，我們確實幸福多了。

（作者／陳育晟 本文出自2019.11.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

機場紐約綠卡共和黨民主黨川普

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