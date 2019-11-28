經濟數據穩健及美中貿易展望樂觀 激勵美股再創新高

2019-11-28 07:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股連三天創收盤新高，最新數據顯示，美國經濟成長穩健，投資人對美中貿易緊張關係緩解慎樂觀，風險偏好並未減弱。

道瓊工業指數收漲42.32點或0.15%，報28,164點；標普500指數收漲13.13點或0.42%，至3,153.65點；那斯達克指數收高57.24點或0.66%，報8,705.18點。

美股本月頻創新高，主因投資人對貿易戰休兵的前景樂觀、第3季財報優於預期以及聯準會（Fed）的鴿派立場。標普500指數在過去九個交易日中有五天創收盤新高。

美國國內生產毛額（GDP）和申請失業救濟金人數優於預期，第3季經濟成長加速，10月消費者支出穩步成長，反映經濟可能在第3季維持溫和成長步伐。另外，核心資本財訂單創九個月來最大增幅。

U.S. Bank Wealth Management高級投資董事Bill Northey表示：「經濟仍成長，但增速放緩，這緩解了一些疑慮。」

美國總統川普周二表示，美國與中國大陸達成貿易協議的努力已進入最後階段，提振市場的樂觀情緒。

波音股價下跌1.48%，美國聯邦航空總署（FAA）表示，它將是波音新型737 Max飛機的唯一適航證書簽發機構，這是737 Max飛機復飛的最新障礙。

農業設備製造商Deere股價重挫4.3%，該公司發布獲利預警，稱2020年獲利將下降。