龐培歐：有國家擬干預美大選 烏總統否認烏克蘭介入

2019-11-27 17:34 世界日報 編譯樊蕙／綜合26日電



國務卿龐培歐(Mike Pompeo)26日說，調查烏克蘭有沒有干預2016年美國總統大選，他義不容辭；但他卻未說明是否相信這種說法；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)當日則出面否認曾介入美國大選，批評此種由部分川普總統支持者提出的陰謀論。

曾任中央情報局(CIA)局長的龐培歐，並未點名烏克蘭，只說他知道「許多國家」與非國家都有人試圖「損害美國民主」。

龐培歐被記者問及此事時回答：「任何時候只要有消息指出任何國家曾干預美國選舉，我們都不僅有權、更有責任要徹查。」

龐培歐說：「我們有義務要確保美國人民投票時，不受有心人士惡意破壞西方民主價值的行動影響。」

澤倫斯基則在愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)對記者堅稱，烏克蘭沒有干預美國選舉或地緣政治。

澤倫斯基說，烏克蘭自己國內就有許多問題，包括東部分離主義人士占據地的戰事，以及俄羅斯併吞克里米亞的問題；「除了電話交談，我們還有很多事情要做。」

深陷通俄醜聞的川普總統，想調查烏克蘭是否曾干預2016年美國總統大選，而非俄羅斯，但此說法早已被情報單位否定。

儘管多項調查發現俄羅斯干預大選的證據，卻無一證實干預行動直接與川普有關。

川普身邊核心集團部分成員提出與情報單位不同的說法，認為是烏克蘭干預大選，支持當時川普的競爭對手喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)。

前國家安全會議(National Security Council)官員菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)在眾院情報委員會作證時說，由川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提出有關烏克蘭干預大選的陰謀論，純屬虛構。

希爾警告，這種說法「顯然是對俄羅斯有利、並且是出於政治動機的謊言。」