CNN民調：調查聽證後 反對彈劾川普人數未變

2019-11-27 17:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合26日電



眾院彈劾川普總統的行動沸沸揚揚，但有線電視新聞網(CNN)26日公布的民意調查顯示，儘管過去兩周眾院舉行對川普總統彈劾調查的公開聽證，但支持彈劾川普的比率未變，仍保持在50%。

半數美國人認為，川普應被彈劾和離開白宮，但43%的人認為不應彈劾，與彈劾聽證前10月17至20日進行的調查結果相同。

在支持彈劾的群體中，強烈支持者占91%，比一個月前的調查多出一個百分點；反對彈劾的群體中，強烈反對者從占86%升至89%。

與幾乎所有關於彈劾的調查一樣，支持者和反對者有明顯的黨派、種族和性別差異；支持彈劾的民主黨人達90%，而87%的共和黨人反對，獨立派中的支持與反對者分別為46%和47%。

61%的婦女和40%的男性認為川普應當辭職，持反對意見的女性和男性分別是34%和53%；支持彈劾的非白人群體占65%，但51%的白人反對彈劾。

最反對彈劾的群體是沒有受過大學教育的白人，高達56%。

調查也顯示，逾四分之三的美國人關注彈劾調查，23%的人不太關注或毫不關注。

川普被控利用職權向烏克蘭總統施壓，要求烏方對其政敵前副總統白登父子進行調查，但川普辯護說，他要求烏克蘭調查是促進該國的反腐，否認他有個人政治動機。

但56%的美國人在調查中表示，川普施壓烏克蘭進行調查在政治上對自己有利；36%的人認為，川普施壓是支持烏克蘭反腐；53%的人表示，川普是利用總統職權獲取政治利益，42%的人認為他沒有利用總統職權。

調查顯示川普工作表現的支持率為42%，不贊成是占54%，與川普總統任內的多數調查相符；贊成川普經濟政策的人占55%，為CNN今年4月調查以來新高。

調查是CNN在11月21至24日進行，正負誤差為3.7個百分點。