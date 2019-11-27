波頓律師：法官裁決作證 不會影響波頓

2019-11-27 17:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合26日電



川普總統前國安顧問波頓(John Bolton)的律師26日表示，法院下令前白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)出席眾議院聽證，不會影響波頓及其他前國安官員出席聽證；另外，波頓時隔兩個月來再度推文，呼籲眾人談論國安問題，示警美國國安遭受「內部攻擊」。

法官25日裁決，麥甘恩必須配合與特檢穆勒(Robert Mueller)調查相關的傳喚。

波頓的律師古柏(Charles Cooper)表示， 眾人懷疑麥甘恩的案件可能影響他的客戶，或挑戰眾院彈劾調查傳票。

華府特區聯邦區域法院法官凱塔妮吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)寫道，就算是共和黨總統最親近的幕僚，也不能因為「總統下令或其他方式，忽略或違抗眾院強制程序。」

眾院司法委員會試圖偵訊麥甘恩，他是穆勒調查妨礙司法案件中的關鍵證人。

傑克森的裁決讓眾院民主黨感到振奮，顯示高官不能躲避彈劾調查，也讓其他官員更難以此為由，拒絕出席聽證。

古柏26日表示，前國家安全顧問波頓的副手古柏曼(Charles Kupperman)將持續追查他在華盛頓聯邦法庭的案件。

該案件要求法官裁決，古柏曼是否必須配合眾願彈劾調查，但白宮要求他別出席。

古柏說，麥甘恩的裁決結果並不影響古柏曼，因為古柏曼給總統的建議不包含國安機密。

白宮和眾院都請法官忽略古柏曼的訴訟，稱此案無實際意義，因為傳票已撤銷；古柏曼訂27日提起上訴。

波頓26日推文寫道，「無庸置疑，我國將國安視為要務的使命遭受內部攻擊，美國被分化，但我們的敵人並沒有，我們需要讓國安成為優先要務。」

本月22日，波頓時隔兩個月來首度推文；他宣稱白宮不還他使用個人推特帳戶的權限，寫道「慶幸回歸推特」，並要眾人拭目以待幕後故事。

川普否認白宮妨礙波頓使用推特，稱他與波頓「關係很好」。

23日，波頓推文呼籲美國「回歸討論關鍵的國安議題」，形容此問題「嚴重」且持續「擴大」。

許多人認為，波頓是眾院民主黨彈劾調查的關鍵人物；波頓表示，只會在收到傳票後出席聽證，但民主黨議員尚未對他發出傳票。