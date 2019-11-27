「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



華府特區聯邦地區法院法官凱塔妮吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)25日晚下令前白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)必須赴國會向彈劾案調查人員作證，還在判決書中寫著：「簡單的說，過去250年來的美國歷史，基本意義就是總統不是國王。」不過，對於法官說明的美國憲法基本精神，川普總統明顯不以為然。

川普上台以來引發的所有爭議，幾乎都與遭控「濫用總統權力」有關。這些醜聞與弊案最後如何落幕，就個人角度來看，攸關川普從政的歷史定位，從國家層面來看，則可能牽動整個美國政治制度。

有線電視新聞網(CNN)報導，不管是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查的未解疑點，眾院正在進行中的烏克蘭「電話門」彈劾調查。

不過，川普堅持不讓個人財稅資料公開，或是川普執意以「我說了算」的獨斷風格領導，所有風波都可以歸納在兩個核心問題底下：那就是總統的權限到底有多大？而川普憑靠直覺行事、經常充滿紊亂的指揮行政部門，這種狀況究竟可以維持多久？

在如此政治氣氛下，法官傑克森公然與川普唱反調，駁斥白宮指稱麥甘恩有豁免權的說詞，25日裁定麥甘恩必須到國會作證。

她在判決書中還寫道：「無可爭辯的是，現任與前任白宮員工，都是為美國人民服務的，他們都曾經宣誓要保護並悍衛美國憲法。」

川普26日在推特發文表示，不讓現任與前任政府官員到國會彈劾調查聽證會作證，用意在於「保護未來的總統」。

川普在一連串推文中寫道，其實他很願意讓麥甘恩、前任國家安全顧問波頓(John Bolton)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)等前往國會作證。

他在推文中指出：「對於某些人被國會強迫到國會作證，是華府狼群跟假新聞媒體的過度解釋。」

川普寫道：「我是為了未來的總統以及總統職位而戰。如果不是這樣，其實我真的很樂意讓他們去作證。」

對於今年9月離任的波頓，川普形容「很愛國」，卻避談波頓可能掌握烏克蘭「電話門」的第一手內幕。