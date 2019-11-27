親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警6月至今共射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 逮4319人

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34世界日報 記者顏伶如／綜合報導

華府特區聯邦地區法院法官凱塔妮吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)25日晚下令前白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)必須赴國會向彈劾案調查人員作證，還在判決書中寫著：「簡單的說，過去250年來的美國歷史，基本意義就是總統不是國王。」不過，對於法官說明的美國憲法基本精神，川普總統明顯不以為然。

川普上台以來引發的所有爭議，幾乎都與遭控「濫用總統權力」有關。這些醜聞與弊案最後如何落幕，就個人角度來看，攸關川普從政的歷史定位，從國家層面來看，則可能牽動整個美國政治制度。

有線電視新聞網(CNN)報導，不管是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查的未解疑點，眾院正在進行中的烏克蘭「電話門」彈劾調查。

不過，川普堅持不讓個人財稅資料公開，或是川普執意以「我說了算」的獨斷風格領導，所有風波都可以歸納在兩個核心問題底下：那就是總統的權限到底有多大？而川普憑靠直覺行事、經常充滿紊亂的指揮行政部門，這種狀況究竟可以維持多久？

在如此政治氣氛下，法官傑克森公然與川普唱反調，駁斥白宮指稱麥甘恩有豁免權的說詞，25日裁定麥甘恩必須到國會作證。

她在判決書中還寫道：「無可爭辯的是，現任與前任白宮員工，都是為美國人民服務的，他們都曾經宣誓要保護並悍衛美國憲法。」

川普26日在推特發文表示，不讓現任與前任政府官員到國會彈劾調查聽證會作證，用意在於「保護未來的總統」。

川普在一連串推文中寫道，其實他很願意讓麥甘恩、前任國家安全顧問波頓(John Bolton)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)等前往國會作證。

他在推文中指出：「對於某些人被國會強迫到國會作證，是華府狼群跟假新聞媒體的過度解釋。」

川普寫道：「我是為了未來的總統以及總統職位而戰。如果不是這樣，其實我真的很樂意讓他們去作證。」

對於今年9月離任的波頓，川普形容「很愛國」，卻避談波頓可能掌握烏克蘭「電話門」的第一手內幕。

川普白宮烏克蘭

相關新聞

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

波頓律師：法官裁決作證 不會影響波頓

2019-11-27 17:34

CNN民調：調查聽證後 反對彈劾川普人數未變

2019-11-27 17:34

龐培歐：有國家擬干預美大選 烏總統否認烏克蘭介入

2019-11-27 17:34

川普改革環保法規 6大科學刊物總編連名批評

2019-11-27 16:42

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

學起來！紐約市皮膚科醫師「護臉」5招

2019-11-27 15:42

手機比廁所髒 近四分之一用戶從不清潔

2019-11-27 15:42

罹癌切除95%舌頭 她瘦500磅救命「第一次真正活著」

2019-11-27 15:42

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

自殺、嗑藥…美國人平均壽命連3年下降

2019-11-27 14:24

青少年易上癮 紐約禁止加味電子煙

2019-11-27 14:22

川普聽說被檢舉 烏克蘭軍援立馬解凍

2019-11-27 14:19

梅蘭妮亞巴爾的摩反毒演講 遭台下學生喝倒彩

2019-11-27 14:16

「天才老爹」柯斯比：寧服滿刑期也不道歉

2019-11-27 13:58

美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47

明年7月1日生效！紐約市禁止加味電子煙

2019-11-27 08:29

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

美民眾支持宗教自由 職場也應尊重

2019-11-26 17:24

億萬富豪彭博參選美總統 民主黨反錢派痛罵「買提名」

2019-11-26 16:16

影／白宮耶誕樹到達 梅蘭妮亞歡迎

2019-11-26 15:51

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33
看更多

熱門文章

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

進展順利 川普：美中貿易第一階段協議接近尾聲

2019-11-27 07:40

民調：德美互看落差大 中國也是因素

2019-11-26 19:39

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

景氣回升破滅 全球9月貿易量急縮

2019-11-27 00:13

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09

禮多人不怪？專家：三思而後「謝」降碳足跡

2019-11-27 14:07

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top