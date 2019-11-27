罹癌切除95%舌頭 她瘦500磅救命「第一次真正活著」

2019-11-27 15:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



紐約35歲婦女珍．科斯達(Jen Costa)從鬼門關前走一遭，她被診斷出第四期口腔癌，但割除95%的舌頭卻救了她一命。

科斯達割除舌頭後，兩年半內減重近500磅，她告訴SWNS媒體：「我必須接近死亡才能學到真正活著的感受，這是我在人生中第一次覺得活著。」

科斯達表示，病狀從2015年開始出現，她用電話訂餐時覺得嘴巴疼痛，而後她尋求牙醫的意見，但醫師卻將她舌頭上的白色小凸起物當成病毒。

SWNS報導，當科斯達終於找到認真聆聽她抱怨身體不適的醫師，一切為時已晚，她發現她罹患第四期鱗狀細胞癌，癌細胞已擴散到她脖子的淋巴結。雖然科斯達已經確診，但該名醫師不願為她治療，因為她有肥胖問題。

科斯達告訴SWNS：「醫師告訴我，因為我的體型關係，他覺得為我動手術很不自在。他拒絕為我開刀，因為我脖子囤積脂肪，他說輻射無法穿過我的脖子。」

科斯達表示，她19歲發生車禍後只能躺在床上，體重也開始失控；她整天吃外送食物，並開始自行服用藥物，導致她在14年間體重增加350磅。

所幸她還是找到願意為她動刀的醫師，但過程中需要移除她95%的舌頭，然後再用手臂皮膚重建舌頭。院方告訴科斯達手術風險，包括她的餘生可能需要用餵食管進食，還需要靠呼吸器呼吸，不過她仍撇除萬難接受治療。

目前科斯達進食流質食物，而且因為她體重大幅減少，動過多次手術移除身上過多的皮膚。她表示，現在她無法品嘗食物或好好咀嚼，她想念披薩，還有她祖母拿手燒雞的味道；不過她明白，如果當初她未被診斷罹癌，可能會把自己吃到沒命。