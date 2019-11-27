手機比廁所髒 近四分之一用戶從不清潔

2019-11-27 15:42 世界日報 編譯吳日君╱綜合報導



美國有數以千萬民眾隨身攜帶智能電話，包括帶去上洗手間；人們總是將手機握在手中，這代表著手機也持續接觸手上累積的大量細菌。一項針對1200名美國人清潔習慣的最新調查報告顯示，有近四分之一(23%)受訪者從未清潔過手機。

若按性別來分，超過四分之一(26%)男性、五分之一(20%)女性從未清潔過手機。研究人員表示，一支從未清潔過但經常使用的手機，其所攜帶的細菌，可能比家中廁所還多。抗菌白光公司「Vital Vio」調查，手機通常會接觸到不同形式細菌與疾病，包括鏈球菌、葡萄球菌及大腸桿菌。

如果你覺得這還不夠髒，調查發現另一個情況：當兩手都在忙碌時，有五分之二(41%)的美國人表示，他們會毫不猶豫地將手機放到嘴中。除了手機之外，超過半數(51%)受訪者承認，會將鑰匙放入口中；54%受訪者曾將信用卡放進嘴裡。

當然，最好不要將手機帶進骯髒的地方，例如廁所，是保持手機較為清潔的方法之一，但這似乎是每個人都有的壞習慣。總的來說，88%美國人習慣將手機帶進廁所，近半數(46%)受訪者表示，他們總是將手機隨身帶入公共廁所。

有趣的是，調查也顯示，93%家長傾向把手機帶進廁所，比率高於非家長(83%)。調查報告的作者認為，這是因為家長將如廁時間視為暫時休息的機會，可在廁所內用手機接收電郵、查看社交媒體等。