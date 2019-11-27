親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

後已無退路：香港泛民大勝之 能否撼動中共？

目擊者爆高以翔倒地30分沒人發現 網怒轟「浪費1hr害他送命」

學起來！紐約市皮膚科醫師「護臉」5招

2019-11-27 15:42世界日報 編譯郭宣含╱綜合報導

民眾要保養肌膚，可了解業界一流皮膚科醫師平常的個人保養流程，因為他們是皮膚專家，而且仰賴科學研究來判斷有效保養皮膚的辦法。

眼周只擦眼霜

紐約市皮膚科醫師黛博拉．傑理曼(Debra Jaliman)表示：「眼皮的皮膚是身體最薄也最脆弱的部分。」她建議針對特定區域使用專製乳霜，因為適用於臉部和身體的乳霜比較厚重，可能對細緻的肌膚造成壓力或刺激。

搭配潔膚水(micellar water)加倍清潔

根據傑理曼醫師，洗臉時用潔膚水再清潔一次，可在洗臉後幫助卸除殘妝；這可以是額外的清潔步驟，但過程必須輕柔，無需再多加搓揉肌膚。

經常使用視黃醇(retinol)

施威格皮膚科組織的蜜雪兒．法柏(Michele Farber)醫師指出，定期使用視黃醇調理皮膚無比重要。她一周使用具處方藥效的視黃醇數次，可以預防皺紋、皮膚色素沉澱，甚至是恢復原本的膚色。

每天早上擦防曬用品

法柏醫師表示：「每天早上，我會在臉上和暴露的肌膚擦上防曬乳。」她喜歡美國護膚品牌Revision的防曬霜Intellishade TruPhysical來遮擋紫外線，天氣比較暖熱時則改用理膚寶水Anthelios礦物防曬乳液。

幾乎每一位皮膚科醫師都建議民眾防曬。皮膚科醫師英格曼(Dendy Engelman)表示：「一天只要曝曬陽光十到15分鐘，一段時間後就可能造成嚴重的傷害。」

用抗氧化精華液來保護肌膚

聯合廣場雷射皮膚科的醫師蘿冰．吉米瑞克(Robin Gymrek)表示：「我一直使用抗氧化維他命C精華液。」維他命C不僅能幫助預防自由基造成的老化，還能使肌膚更明亮。

醫師皮膚科防曬

相關新聞

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

手機比廁所髒 近四分之一用戶從不清潔

2019-11-27 15:42

罹癌切除95%舌頭 她瘦500磅救命「第一次真正活著」

2019-11-27 15:42

自殺、嗑藥…美國人平均壽命連3年下降

2019-11-27 14:24

青少年易上癮 紐約禁止加味電子煙

2019-11-27 14:22

川普聽說被檢舉 烏克蘭軍援立馬解凍

2019-11-27 14:19

梅蘭妮亞巴爾的摩反毒演講 遭台下學生喝倒彩

2019-11-27 14:16

「天才老爹」柯斯比：寧服滿刑期也不道歉

2019-11-27 13:58

美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47

明年7月1日生效！紐約市禁止加味電子煙

2019-11-27 08:29

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

美民眾支持宗教自由 職場也應尊重

2019-11-26 17:24

億萬富豪彭博參選美總統 民主黨反錢派痛罵「買提名」

2019-11-26 16:16

影／白宮耶誕樹到達 梅蘭妮亞歡迎

2019-11-26 15:51

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

白宮高官拒國會作證通俄案 法院駁回

2019-11-26 14:23

感恩節2風暴來襲 橫掃西至東岸 交通將受影響

2019-11-26 13:59

感恩節大餐防菌 火雞別提前洗

2019-11-26 13:56

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

軍犬柯南獵殺IS頭目 川普表揚

2019-11-26 13:40

美3人16歲被控謀殺 關36年平反

2019-11-26 13:39

網購熱季 三分之一包裹在家門口被偷

2019-11-26 13:23

史上首次 密西西比州開賣獎券 州府2小時分得30萬元

2019-11-26 13:21

900萬大獎得主控作弊 彩票協會和解

2019-11-26 13:20
看更多

熱門文章

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

日男愛抱怨 一週撥打逾400通客服電話遭逮

2019-11-26 17:23

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

哆啦A夢漫畫第一集高人氣 45年不間斷再刷

2019-11-26 17:30

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

進展順利 川普：美中貿易第一階段協議接近尾聲

2019-11-27 07:40

民調：德美互看落差大 中國也是因素

2019-11-26 19:39

聯合國：巴黎協定目標落空 2100年全球均溫將上升3.2度

2019-11-26 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top