學起來！紐約市皮膚科醫師「護臉」5招

2019-11-27 15:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



民眾要保養肌膚，可了解業界一流皮膚科醫師平常的個人保養流程，因為他們是皮膚專家，而且仰賴科學研究來判斷有效保養皮膚的辦法。

眼周只擦眼霜

紐約市皮膚科醫師黛博拉．傑理曼(Debra Jaliman)表示：「眼皮的皮膚是身體最薄也最脆弱的部分。」她建議針對特定區域使用專製乳霜，因為適用於臉部和身體的乳霜比較厚重，可能對細緻的肌膚造成壓力或刺激。

搭配潔膚水(micellar water)加倍清潔

根據傑理曼醫師，洗臉時用潔膚水再清潔一次，可在洗臉後幫助卸除殘妝；這可以是額外的清潔步驟，但過程必須輕柔，無需再多加搓揉肌膚。

經常使用視黃醇(retinol)

施威格皮膚科組織的蜜雪兒．法柏(Michele Farber)醫師指出，定期使用視黃醇調理皮膚無比重要。她一周使用具處方藥效的視黃醇數次，可以預防皺紋、皮膚色素沉澱，甚至是恢復原本的膚色。

每天早上擦防曬用品

法柏醫師表示：「每天早上，我會在臉上和暴露的肌膚擦上防曬乳。」她喜歡美國護膚品牌Revision的防曬霜Intellishade TruPhysical來遮擋紫外線，天氣比較暖熱時則改用理膚寶水Anthelios礦物防曬乳液。

幾乎每一位皮膚科醫師都建議民眾防曬。皮膚科醫師英格曼(Dendy Engelman)表示：「一天只要曝曬陽光十到15分鐘，一段時間後就可能造成嚴重的傷害。」

用抗氧化精華液來保護肌膚

聯合廣場雷射皮膚科的醫師蘿冰．吉米瑞克(Robin Gymrek)表示：「我一直使用抗氧化維他命C精華液。」維他命C不僅能幫助預防自由基造成的老化，還能使肌膚更明亮。