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「天才老爹」柯斯比：寧服滿刑期也不道歉

2019-11-27 13:58世界日報 編譯孫梁／綜合26日電

資深喜劇明星「天才老爹」比爾．柯斯比(Bill Cosby)在獄中受訪時表示，他寧願服滿10年最高刑期，也不願為他沒有犯下的性侵罪行而道歉。

柯斯比25日接受一家面向非裔觀眾的網路媒體的電話採訪，為他入獄後首次；他表示要在監獄盡到一名教育工作者的責任，給其他囚犯講解人生。

採訪持續45分鐘，但採訪錄音很難聽清楚，期間不時被監獄的廣播聲打斷，柯斯比多次重新撥通電話，才完成了採訪。

柯斯比在去年被陪審團裁定，他2004年下藥和性侵坦帕大學一名女員工罪成，入監服刑，服三年到最多十年的刑期，寇斯提出的上訴在賓州上訴法院待審。

82歲的柯斯比如今幾近目盲，他認為自己不可能被提前釋放；他說，「我還有八年零九個月的刑期，如果獲得假釋，他們不會聽到我說道歉。」

柯斯比的採訪得到他的助理在獄外協助，助理表示，柯斯比認為自己要服滿刑期，因為他從不承認自己沒做過的事。助理說，表示悔意通常是假釋和減刑的前提條件。

但柯斯比在審判中否認有罪，如今認為成了政治犯，表示對他的審判不公。

柯斯比在訪談中提到他在2004年一次演講中對非裔的批評，但他表示，他當年的批評不是針對所有非裔。柯斯比說，他的演講似乎使人感到，所有非裔都犯了錯，但這不是事實。

不過柯斯比的演講在非裔社區引起廣泛不滿，最終引發許多性侵醜聞指控，2014年秋開始名譽掃地。

柯斯比表示他在獄中要繼續承擔教育者的責任；他每周在監獄開課，給囚犯講如何自尊和把家庭放在首位。

資深喜劇影星「天才老爹」比爾．寇斯比在獄中受訪時表示，他寧願服滿10年最高刑期，...
資深喜劇影星「天才老爹」比爾．寇斯比在獄中受訪時表示，他寧願服滿10年最高刑期，也不願為他沒有犯下的性侵罪行而道歉。(美聯社)
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性侵監獄

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