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美參議員阻止投資陸企 槓上聯邦退休儲蓄投資委員會

2019-11-27 08:36經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國參議員尋求禁止聯邦退休基金投資中國大陸股票，但聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）看法不同，雙方各持己見。

負責監督聯邦退休計畫的FRTIB在2017年11月決定，旗下國際股票投資基金將在2020年夏季改用MSCI AC世界（美國除外）指數作為標竿指數，該指數涵蓋99%的國際股市且給陸股7.5%權重。目前採用的另一個MSCI指數只涵蓋58%的國際股市，不包含加拿大與新興市場。

以共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）為首的兩黨參議員6日提出法案，以阻止FRTIB如期換用指數、放行旗下基金投資大陸上市公司。他們認為，投資中國大陸股票太「短視」，「形同資助中國政府和共產黨破壞美國經濟與國家安全」。

然而，FRTIB上周表示，這項跨黨派提案有歧視性，且將阻止該委員會向其參與者提供任何國際投資選項。一旦若通過，將剝奪委員會旗下節儉儲蓄計劃（TSP）的投資者獲取更佳回報的機會。

魯比歐的發言人Nick Iacovella周二指出，FRTIB對法案的解讀有誤導性，該法案僅限制投資中國A股。

FRTIB並未退讓，堅定支持自己的分析。FRTIB發言人表示：「美國前10大企業、前10大國防承包商和前20大州福利計畫都使用MSCI AC世界指數，不讓我們採用，沒有道理。」

美國聯邦參議員魯比歐。 路透
美國聯邦參議員魯比歐。 路透
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