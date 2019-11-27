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明年7月1日生效！紐約市禁止加味電子煙

2019-11-27 08:29聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

紐約市議會26日投票，以42票對2票通過禁止加味電子煙。

美聯社報導，近年來使用電子煙的年輕人快速增加，支持法案的議員表示，他們正在保護使用電子煙的年輕人。民主黨籍市議員萊文（Mark Levine）表示，沒有比保護孩子健康更重要的其他義務。

電子煙支持者在投票過後，從議場陽台撒鈔票抗議。

民主黨籍紐約市長白思豪（Bill de Blasio）先前表示支持法案並會簽署法案，或是讓法案自動生效。

加味電子煙禁令2020年7月1日生效，預料會面臨法律挑戰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

紐約市議會26日通過加味電子煙禁令。路透
紐約市議會26日通過加味電子煙禁令。路透
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民主黨紐約投票電子菸

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