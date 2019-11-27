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川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

路透報導，美國總統川普26日表示，他將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子，因為他們走私毒品和販運人口。

川普26日接受保守派媒體人歐萊利（Bill O'Reilly）採訪時說，「過去90天內，我一直在為此事努力，你知道的，認定（墨西哥販毒集團為恐怖分子）並非易事，必須經過一個程序，我們正在進行這個程序」。

墨西哥外交部長25日說，他不期望美國會這麼做。

美國總統川普26日表示，他將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子。法新社
美國總統川普26日表示，他將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子。法新社
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墨西哥恐怖分子販毒

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