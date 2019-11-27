美中貿易樂觀跡象推升油價 避險模式助金價反彈

2019-11-27 08:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周二上漲，因美中貿易談判進展樂觀，且市場預期美國原油庫下降。金價反彈，過去幾天出現賣壓後，投資人轉為觀望，以防貿易談判出現變化。

布蘭特原油期貨收漲0.62美元或0.97%，結算價報每桶64.27美元。西德州原油期貨收漲0.40美元或0.69%，結算價報每桶58.41美元。

美國總統川普周二表示，與中國大陸的第一階段貿易協議已進入最後階段。美中高階談判代表同意，就第一階段協議磋商保持溝通。

過去幾個月來，油價受貿易消息影響，儘管美中貿易協議尚未敲定，但出現進展的消息往往推升油價。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「油價上漲的主要支撐是美中貿易緊張局勢緩和，市場對原油和燃料需求成長的疑慮緩解。」

石油輸出國組織（OPEC）將在下周開會，市場普遍預期將延長減產協議；國際能源總署（IEA）周二表示，OPEC應該為全球經濟做出正確的決定，目前全球經濟仍非常脆弱。

另外，路透訪調顯示，美國原油庫存上周料將減少40萬桶。

金價周二從兩周低點小幅回升，因美國11月消費者信心下滑，且投資人希望了解美中貿易協議更多細節。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,461.51美元。美國黃金期貨收漲0.2%，結算價報每英兩1,460.30美元。

RJ O’Brien & Associates高級市場策略師Josh Graves表示，美中貿易談判雖出現樂觀跡象，但目前仍未敲定協議；感恩節期間美中貿易談判若出現負面消息，將使股票投資組合面臨風險，投資人因此加碼貴金屬作為避險。」

今年以來，黃金價格累計上漲逾13%。