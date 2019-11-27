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違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35世界日報 記者羅曉媛／馬州報導

無證移民卡納斯，因違規砍樹被警方通知ICE後被捕。(家人提供)
無證移民卡納斯，因違規砍樹被警方通知ICE後被捕。(家人提供)
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美國馬州一無證移民日前因違規砍樹被警方罰款，隨後警方通知了聯邦移民及海關執法局(ICE)，該無證移民隨即面臨遣返，他25日將馬州警方告上法庭，控訴警方在他違規砍樹之後通知ICE。

31歲的西語裔無證移民卡納斯(Jose Ricardo Villalta Canales)，今年8月初在位於洛克維爾的自己家裡，幫親戚砍一棵死樹，馬州自然資源廳隨後就派出警察對其罰款320元。

根據馬州州法，砍樹需要相應的執照，卡納斯雖然沒有犯罪紀錄，但沒有執照，最高可罰款500元。

根據卡納斯的訴訟書，當天警方處理罰款事宜僅用了五分鐘，但在結束了對全美數據庫的常規檢查之後，又將他扣留超過兩小時。

該常規檢查旨在查看卡納斯是否背負其他地方、州或聯邦的執行令(warrant)，結果發現，ICE曾向卡納斯發過遣返的行政令(administrative warrant)，即俗稱的遞解令(detainer)。

因此處理該案的警察通知了ICE，並將卡納斯扣押到ICE的官員抵達，卡納斯之後就被ICE逮捕，在馬州弗雷德瑞克郡的ICE遣返中心關押超過三個月。

馬州自然資源廳近期在回應地方代表對本案的問詢時表示，馬州執法部門只能在對象涉及司法或刑事犯罪的執行令時，才採取行動聯繫ICE。

卡納斯的移民律師Vincent Rivas-Flores表示，有關重啓卡納斯移民身分案的請求目前還在巴爾的摩移民法庭受理，有希望推翻遞解令。

律師委員會的副主任艾米莉甘斯頓(Emily Gunston)認為，執法部門逮捕卡納斯沒有任何依據，也沒有證據顯示他犯了刑事罪，這是對卡納斯權利的侵犯。

目前ICE對此暫無回應。卡納斯出生在薩爾瓦多(El Salvador)，他在2006年獨自跨越美國邊境來到蒙郡，當時17歲；他一直住在洛克維爾，以房頂工程維生，除了養育他對象的孩子，也幫著扶養姪子姪女。

卡納斯的43歲的姐姐瑪麗亞維拉塔(Maria Villalta)25日在西語裔民權組織「Casa de Maryland」舉辦記者會，稱弟弟卡納斯是個顧家的人，在大華府有很多親戚，家人們現在只盼他能回家，回到他的歸屬地。

卡納斯的案子正值蒙郡為「庇護郡與否」備受爭議之際，郡長艾瑞克(Marc Elrich)今年7月曾頒布行政令，禁止包括警察在內的蒙郡所有行政級別部門，幫助聯邦政府執行移民相關調查。這項行政令曾遭到白宮和ICE的批評，也在蒙郡本地激起千層浪。

移民警察薩爾瓦多海關白宮

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