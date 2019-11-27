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川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國總統川普26日指出，美中貿易談判進入最後階段，也希望香港一切順利。

川普在白宮一場活動被問及香港情勢時表示，他與中國大陸國家主席習近平關係良好，正處於達成重要協議（指美中第一階段貿易協議）的最後階段，一切順利，同時也希望看到香港一切順利；川普稱，相信習近平能夠實現此目標。

香港24日舉辦地方區議會選舉，泛民派取得壓倒性勝利。美國國務卿龐培歐26日在國務院舉行記者會時，主動祝賀香港人民在24日舉辦自由、公正、和平的區議會選舉；美方持續支持香港在「一國兩制」框架下，以及依照香港人民意願，所享有的民主價值與基本自由。

被問及是否支持「香港人權與民主法案」制裁香港侵權人士，龐培歐並未正面回應，僅表示，美國政府對於預期北京如何對待其人民的立場非常清楚，美方對人權的標準適用於世界各地，香港也不例外。

龐培歐說，國會在總統之前採取了行動，但政府政策相當明確，堅定支持中方信守其所做出的承諾。

至於龐培歐是否建議川普簽署「香港人權與民主法案」，龐培歐回應，一旦法案生效成法，他必須評估香港是否保有足夠自治權，而他不想預先判斷，希望程序能公平、中立，待分析後再做出評估。

美國參眾兩院通過「香港人權與民主法案」，引起北京高度關切和不滿，中國大陸外交部25日召見美國駐中國大使布蘭斯塔德，提出交涉和抗議，要求美方阻止法案成為法律。

「香港人權與民主法案」要求總統在法案通過180天內，應向適當委員會提交一分名單，列出侵害香港基本自由與人權的人士，並予以制裁；制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止其獲得入美簽證或撤銷現有簽證。

法案並要求國務卿每年評估香港的自治情況並提交報告，確認美國是否仍適用1997年7月1日前的法律對待香港。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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香港人權與民主法案龐培歐川普

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