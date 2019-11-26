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華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

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華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國華府上空26日早上因為遭入侵，導致白宮和華府一度封鎖，戰機升空。美國NBC新聞引述執法人士的話報導，26日早上9點前不久，封鎖令頒布，白宮北邊草坪淨空，約20分鐘後解除警報。

秘勤局人員廿六日在白宮附近加強戒備。法新社
秘勤局人員廿六日在白宮附近加強戒備。法新社
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