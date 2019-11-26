華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



美國華府上空26日早上因為遭入侵，導致白宮和華府一度封鎖，戰機升空。美國NBC新聞引述執法人士的話報導，26日早上9點前不久，封鎖令頒布，白宮北邊草坪淨空，約20分鐘後解除警報。