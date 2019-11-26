耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



著名經濟學家羅奇（Stephen S. Roach）表示，儘管美中貿易戰僵持不下，美國企業不大可能將製造業務完全撤離中國大陸，然後遷回美國本土。

羅奇說：「打造供應鏈的過程相當龐雜，拆解的難度更是可見一斑。」羅奇曾任摩根士丹利亞洲公司董事長，現任耶魯大學資深研究員。

財經網站CNBC報導，自美中貿易戰去年開打以來，部分美企已計劃將供應鏈分散到中國大陸以外的地區，但極少數企業打算完全撤離中國，或是如川普常掛在嘴邊的「讓製造業重返美國」；羅奇上周說：「部分零組件的生產線顯然可以移出大陸，但是要把iPhone供應鏈搬回美國是天方夜譚，如此根本無法向美國民眾提供可負擔的裝置。」

製作iPhone的零件通常來自不同國家，再由工廠統一組裝，最後運往最終目的地。貿易專家表示，這些橫跨數個國家的製造鏈費時多年成形，盡可能以最低成本製造產品。經濟學家警告，擾亂這個生態系統會增加成本，最終可能轉嫁給消費者。

像越南、馬來西亞及泰國等東南亞國家，在過去一年來是供應鏈轉移最大的部分受益者。但專家表示，沒有任何一個單一經濟體能取代中國大陸全球製造業中心的地位。