親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

美民眾支持宗教自由 職場也應尊重

2019-11-26 17:24台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

宗教自由才是王道！美國非營利機構公布最新調查結果，高達7成的受訪者認為即使在職場或其他地方，造成他人不便，宗教自由權利仍應給予保障。這也顯示，即使美國社會文化論戰興盛，但宗教自由對多數美國人來說，依舊相當重要。

據《基督徒郵報》報導，貝克特宗教自由基金會調查1,000位美國成年民眾，其中包括21道問題，結果發現雖然許多調查指出美國文化已逐漸出現排外跡象，但當談論到接受與容納諸如錫克教與耶和華見證人等少數信仰時，高達8成受訪者仍表達支持宗教自由的立場，74%的人則支持職場也應一體適用。

據《福斯新聞網》報導，這次結果也指出，即使過去研究顯示美國青少年重視信仰程度已不若以往，在這次調查中卻是最推崇職場應貫徹宗教自由的族群。87%的美國人也支持民眾在生活中可不受歧視或傷害進行宗教行為，74％的人認為，個人或團體不應該因為宗教而受歧視或遭受政府處罰。

華盛頓時報》則舉，基金會代表力曼的話指出，「宗教自由議題是美國人口徑更為團結而非分歧的領域之一。」

不過，調查也發現，在政教分離立場上，美國人似乎有分歧，因為56%的人支持政府在公共空間可使用宗教語言或圖騰，57%的人則認為沒有宗教團體存在，社會上依舊會發生好事情。

【更多精采內容，詳見

職場信仰華盛頓

相關新聞

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

億萬富豪彭博參選美總統 民主黨反錢派痛罵「買提名」

2019-11-26 16:16

影／白宮耶誕樹到達 梅蘭妮亞歡迎

2019-11-26 15:51

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

白宮高官拒國會作證通俄案 法院駁回

2019-11-26 14:23

感恩節2風暴來襲 橫掃西至東岸 交通將受影響

2019-11-26 13:59

感恩節大餐防菌 火雞別提前洗

2019-11-26 13:56

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

軍犬柯南獵殺IS頭目 川普表揚

2019-11-26 13:40

美3人16歲被控謀殺 關36年平反

2019-11-26 13:39

網購熱季 三分之一包裹在家門口被偷

2019-11-26 13:23

史上首次 密西西比州開賣獎券 州府2小時分得30萬元

2019-11-26 13:21

900萬大獎得主控作弊 彩票協會和解

2019-11-26 13:20

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

活躍於政商與慈善界 彭博參選美國總統

2019-11-26 00:10

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

億萬富豪彭博欲挑戰川普 問鼎白宮寶座

2019-11-25 15:52
看更多

熱門文章

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定沒入榜

2019-11-26 15:32

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

華郵：壞消息不斷 習近平焦頭爛額

2019-11-26 14:22

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

WSJ：智財權問題 美官員將取消本周赴京貿談

2019-11-26 13:02

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23

「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top