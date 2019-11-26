美民眾支持宗教自由 職場也應尊重

2019-11-26 17:24 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



宗教自由才是王道！美國非營利機構公布最新調查結果，高達7成的受訪者認為即使在職場或其他地方，造成他人不便，宗教自由權利仍應給予保障。這也顯示，即使美國社會文化論戰興盛，但宗教自由對多數美國人來說，依舊相當重要。

據《基督徒郵報》報導，貝克特宗教自由基金會調查1,000位美國成年民眾，其中包括21道問題，結果發現雖然許多調查指出美國文化已逐漸出現排外跡象，但當談論到接受與容納諸如錫克教與耶和華見證人等少數信仰時，高達8成受訪者仍表達支持宗教自由的立場，74%的人則支持職場也應一體適用。

據《福斯新聞網》報導，這次結果也指出，即使過去研究顯示美國青少年重視信仰程度已不若以往，在這次調查中卻是最推崇職場應貫徹宗教自由的族群。87%的美國人也支持民眾在生活中可不受歧視或傷害進行宗教行為，74％的人認為，個人或團體不應該因為宗教而受歧視或遭受政府處罰。

《華盛頓時報》則舉，基金會代表力曼的話指出，「宗教自由議題是美國人口徑更為團結而非分歧的領域之一。」

不過，調查也發現，在政教分離立場上，美國人似乎有分歧，因為56%的人支持政府在公共空間可使用宗教語言或圖騰，57%的人則認為沒有宗教團體存在，社會上依舊會發生好事情。

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