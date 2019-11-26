億萬富豪彭博參選美總統 民主黨反錢派痛罵「買提名」

2019-11-26 16:16 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國億萬富豪彭博。 美聯社 分享 facebook 億萬富豪彭博參選，惹火反對金錢干預政治的民主黨民調排前的總統參選人華倫和桑德斯；兩人痛斥彭博企圖用錢買到民主黨的提名。

在愛阿華州拉票的華倫25日說，彭博在玩一場「2020的民主」賭博遊戲，以為他「不需要人民，他只需要一袋又一袋的金錢」就可賭贏。「彭博錯矣，我們要用這場選舉來證明他錯了。」

彭博宣布投入民主黨提名戰的當天，他「預算」花3000萬美元（約新台幣9.15億元）買電視廣告的消息也曝光。

華倫強調她的競選方法是「直接面對選民，」並且刻意迴避大戶捐款。

向來不批評民主黨同志的華倫擔心，「彭博版」民主萬一得勢，民主的面貌與實質都會改變，變成「選民受得了哪個億萬富翁花得起錢，就讓他往前走」的政治，「相信我，認為自己該幹總統，或認為至少由他們來跳總統的億萬富翁多得很。」

富比世雜誌估計，彭博財產約值500億美元（約新台幣1.52兆元）。

在新罕布夏州拉票的桑德斯接受福斯新聞訪問表示，「我不認為億萬富翁應該能夠用錢買得勝選。」

桑德斯認為，彭博已經決定，他那550億美元（約新台幣1.67兆元）財富不要拿來買遊艇或名車，「而要拿來買下美利堅合眾國。」

他也批評彭博不屑到愛阿華等早期初選的小州，只想直攻明年超級星期二初選大規模票倉，「和我的競選觀念大相逕庭。我認為競選就是要坐下來和選民談，聽聽他們的經驗，讓大家認識你。」

至於彭博靠廣告打選戰的策略，桑德斯說，「美國的民主不該如此。不該讓億萬富翁用錢就買得到勝選。」

第二度問鼎白宮的桑德斯說，如果他贏得民主黨提名，那不是電視廣告之功，而是「基層努力」的成效。

他指的基層努力是一大堆志工人員挨家挨戶敲門，對談，和選民直接溝通的傳統選戰戰法。