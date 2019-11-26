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影／白宮耶誕樹到達 梅蘭妮亞歡迎

2019-11-26 15:51世界日報 編譯林梅婕／綜合25日電

第一夫人梅蘭妮亞25日接收即將布置在白宮內的耶誕樹，迎接即將到來的耶誕假期；當天國家海軍陸戰隊的樂隊表演耶誕經典歌曲「喔！耶誕樹」(O Christmas Tree)，伴隨承載耶誕樹的馬車來到白宮。

這棵耶誕樹來自賓州皮特曼(Pitman)的Mahantongo Valley Farms農場，全長18.5呎(約5.49米)，將會被放置在白宮藍廳(Blue Room)，梅蘭妮亞在軍方的護送下收下耶誕樹，向耶誕樹的捐贈者致意並祝福大家耶誕快樂，隨後回到白宮。

農場主人史奈德(Larry Snyde)的耶誕樹，為今年的年度國家耶誕樹協會(NCTA)的耶誕樹徵選比賽冠軍，白宮官員於10月前往史奈德的農場親自挑選耶誕樹；但原本樹高23呎被迫修剪掉一部分，而為了能容納這棵樹，白宮藍廳天花板上的美術燈也被迫取下。

耶誕樹剛好在感恩節前三天送達白宮，而川普原定在26日參加完白宮的感恩節活動後，將前往佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的私人住所與家人共度感恩節。

另外在川普離開華府的期間，將會有一些志願陸軍士兵先行到白宮製作耶誕裝飾，在感恩節假期後陸續會有更多士兵前來，完成白宮內共132個房間的耶誕佈置；預計12月裝飾工做完成後，將會有數以千計的遊客前往白宮參訪。

現在已經可以看到，白宮的南門廊窗外已掛滿耶誕花圈，耶誕布置計畫早在幾個月前就悄悄提前進行，今年7月底前梅蘭妮亞就在推特上傳一張白宮地圖室的照片，桌上擺滿各種花圈設計的樣本和耶誕節佈置的照片。

梅蘭妮亞與種植這棵樹的賓州農場主人史奈德（左三）和其他人員合影。 美聯社
梅蘭妮亞與種植這棵樹的賓州農場主人史奈德（左三）和其他人員合影。 美聯社
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第一夫人梅蘭妮亞25日接收由馬車送來、即將布置在白宮內的耶誕樹。 美聯社
第一夫人梅蘭妮亞25日接收由馬車送來、即將布置在白宮內的耶誕樹。 美聯社
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白宮感恩節梅蘭妮亞

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