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當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33世界日報 編譯孫梁／綜合25日電

1933年總統石像國家紀念區擋案照。 美聯社
1933年總統石像國家紀念區擋案照。 美聯社
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南達科他州的總統石像國家紀念區（Mount Rushmore National Memorial）的最後一位建築工人在醫院去世，享年98歲。

南達科他州基石鎮（Keystone）的克里福德（Donald Clifford）是23日在急湍市（Rapid City）的一家醫院過世。

克里福德17歲時應聘來到拉什摩爾山（Mount Rushmore）工作，當年他是年齡最小的工人，負責開絞車運送上山和下山的工人，以便在山上雕刻華盛頓、傑佛遜、羅斯福和林肯四位總統的雕像。克里福德還在山上打洞裝炸藥。

據急湍市日報報導，拉什摩爾山的雕塑家伯格倫（Gutzon Borglum）及其兒子1938年組建棒球隊時，已是老投手和右野手的克里福德成為球隊的一員。

克里福德是1938至1940年在拉山摩爾山工作，期間他的時薪是0.55美元（現在約台幣16元）。從1927到1941年，先後有近400名工人和少部分婦女在這裡工作，如今前來遊覽這座名勝紀念地的遊客每年近300萬人。

克里福德2004年在他的「拉什摩爾山問答」書中談到他自己的故事，他還在紀念地的禮品店簽名售書。他2016年在一次受訪時表示：「拉什摩爾山是我參與的一項最偉大的工程，這項工程講述的美國的建國和國家締造者的故事，永遠不會消失。」

華盛頓建築

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