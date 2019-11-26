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三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47聯合報 編譯季晶晶／即時報導

華爾街日報報導，美國2016年大選後，共和黨大讚臉書對協助川普勝選居功厥偉，川普陣營的數位廣告主管柯比更直接點名當時才28歲的駐點臉書員工巴恩斯（James Barnes）是「最有價值隊友」（MVP）。但今春從臉書離職的巴恩斯改變立場，目前正致力運用三年前磨鍊出來的數位廣告策略，希望2020年將川普趕出白宮。

巴恩斯支持臉書的使命，但對臉書的政治影響力感到不安。他過去三年經常糾結一個問題：為臉書工作「真的做對了嗎」？

社群媒體是2020年大選的兵家必爭之地，諮詢業者Borrell Associates公司預估，政治數位廣告費將達29億美元（約台幣884億元），遠高於2016年的14億美元。川普連任競選團隊已開始砸錢買臉書廣告，民主黨籍候選人勢必急起直追。

被母親形容為死忠共和黨員的巴恩斯最近登記為民主黨，開始為進步派非營利組織Acronym工作。他說，他喜歡Acronym的目標，要以川普擅長的網戰擊敗川普。

Acronym和旗下政治行動委員會（PAC）本月已宣布，將投入7500萬美元（約台幣22億元）刊數位廣告，由巴恩斯負責監督資料分析，協助解釋廣告功效，他被看好將成為民主黨在社群媒體戰場上的秘密武器。

巴恩斯有善於分析且為人謹慎的科技人特色；誠摯、抱持理想主義、多次表示有心為善；會間歇性禁食，有時兩餐之間相距72小時。

2013年6月，他加入臉書的華府政治廣告銷售團隊，之前任職一家曾兩度替已故共和黨參議員馬侃（John McCain）打總統選戰的數位顧問公司。

2014年4月，巴恩斯和經理飛到德州的聖安東尼奧，與時任川普競選團隊數位總監、現為他拚連任的競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）會面，商討臉書如何能協助川普陣營。

巴恩斯的團隊提出，先期工作之一是打募款廣告，將鎖定上月曾在川普貼文留言的臉書用戶。幾天內，川普陣營每投入廣告1美元就能募到2-3美元，初期數日便募得數百萬美元。

當時巴恩斯頻繁飛往德州，有時一待4天，每天工作12小時。

到了7月，他專注駐點位於聖安東尼奧、川普競選團隊的數位總部，座位有時距帕斯凱爾僅幾呎之遙。

川普團隊會給巴恩斯一些影片或圖像，例如小川普敦促選民協助興建邊界高牆的影音，讓巴恩斯以不同方式測試廣告效果：一支廣告可能註明「捐款」，另一支廣告則用「給予」；有些廣告是直式，有些是方形；按鍵可能是紅色，也可能是綠色。

他們鎖定族群投放不同的廣告，對象可以具體到曾造訪過川普的捐款網頁、進行到第三步驟但未完成整個流程的18-24歲男子，視效果才加碼在能募到最多錢的廣告上。

巴恩斯說，雖然他與帕斯凱爾和柯比等人的關係不錯，但有時對川普言論不敢苟同。

他今年初休「充電假」離開臉書後，曾考慮回鍋，後來想選個能更積極主動阻止川普連任的工作。

他8月貼文表示，川普「讓美國再次偉大」的口號是「啟動最深沉黑暗的白人民族主義之魂」。

三年前駐點川普競選團隊的前臉書員工巴恩斯（圖），為川普入主白宮出過力，但現在改變...
三年前駐點川普競選團隊的前臉書員工巴恩斯（圖），為川普入主白宮出過力，但現在改變死忠共和黨員的立場，想利用自己擅長的網路廣告戰，促成川普下台。取自LinkedIn@James Barnes
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三年前駐點川普競選團隊數位總部的前臉書員工巴恩斯，為川普（圖）入主白宮出過力，但...
三年前駐點川普競選團隊數位總部的前臉書員工巴恩斯，為川普（圖）入主白宮出過力，但現在改變死忠共和黨員的立場，想利用自己擅長的網路廣告戰，促成川普下台。美聯社
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