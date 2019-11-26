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感恩節2風暴來襲 橫掃西至東岸 交通將受影響

2019-11-26 13:59世界日報 編譯孫梁／綜合25日電

感恩節可能遇到惡劣天氣，強風可能使梅西遊行的巨型氣球無法升空。(Getty Im...
感恩節可能遇到惡劣天氣，強風可能使梅西遊行的巨型氣球無法升空。(Getty Images)
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今年的感恩節旅行可能遇到惡劣天氣，國家氣象局25日說，全國本周出現的兩場風暴，從西岸到東岸的廣大地區，將帶來降雨、降雪和強風，而今年感恩節預計有5500萬人出行，民眾回家團聚和返程的交通將受到影響。

第一場風暴預計26日至27日橫掃西部和中部的部分地區，降雪量達6至12吋。從科羅拉多到密西根州的廣大地區26日將出現強風和降雪，導致能見度下降和道路濕滑，路上交通將面臨危險。丹佛市26日的降雪可達一呎，可能引發當地公路和航空交通的混亂。從科羅拉多州東北部到內布拉斯加州中部，也可能出現暴風雪天氣。

給西部帶來風雪的強風暴，26日將給從大湖區到墨西哥灣的中部地區帶來降雨和雷雨，從俄亥俄到路易斯安納州的公路可能出現水淹。

強風暴27日向東移動，使中西部和東北部地區出現大風天氣，並一直持續到感恩節，紐約市一年一度的梅西感恩節氣球遊行將受到影響。

天氣預報顯示，紐約市28日的風力時速將達23哩，陣風時速達38哩，可能使感恩節遊行的巨型氣球無法升空。紐約市規定，如果持續風力23哩以上和陣風時速超過34哩，遊行時將不能攜帶充氣的巨型氣球。

但遊行舉辦人員表示，能否舉行氣球遊行要在28日一早決定，但目前看來不太樂觀。

另一場風暴26至27日將在西海岸登陸，陣風的風力將達颶風級，影響到從俄勒岡到北加州的沿海地區，給加州大部分地區帶來降雨，從舊金山到洛杉磯等地的公路和航空交通將出現混亂，內華達、猶他、愛達荷和亞利桑納州在27日和感恩節的28日將有降雪，包括從內華達山脈到洛磯山脈的山區，內華達山脈可能降雪一呎，使開車人在路上面臨危險。

感恩節後數日，向東移動的風暴將影響到從大平原到東部的地區，給節後返程的人們造成不便。

感恩節

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