感恩節大餐防菌 火雞別提前洗

2019-11-26 13:56 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



記者羅曉媛／華盛頓報導

火雞大餐是感恩節必不可少的美食，但關於這個感恩節經典菜，還是有不少錯誤迷思，其中最顯著的就是處理火雞的時候清洗它。

聯邦農業部專家克莉絲托爾歐孔塔(Chrystal Okonta)表示，清洗火雞是人們最常見的食品安全錯誤，在水池清洗火雞的時候，極易引發飛濺效應(splash effect)，火雞表面的任何細菌都可能擴散到水池、檯面甚至整個廚房。

歐孔塔引述研究指出，如果人們洗了火雞，通常都會使得水池被細菌污染，進而影響到之後處理的蔬菜和其他食材，並最終把細菌帶回食物上。

如何正確烹飪殺死細菌？火雞必須加熱到華氏165度，哪怕汁水烤乾也不代表已達到安全溫度。歐孔塔說，烤火雞還是要使用溫度計測量三處的溫度，包括火雞翅膀、大腿的最深處，以及雞胸的最厚處。

根據火雞重量的不同，烹調時間也有講究。一般8至12磅的火雞，若不塞餡料，需要烤2小時45分鐘到3小時，若有餡料則要烤3小時至3個半小時；若是20磅至24磅的火雞，無餡料需烤4個半小時到5小時，有餡料需烤4小時45分鐘到5小時15分鐘。

此外，安全解凍火雞需按照每5磅24小時的方法解凍，如果火雞重量大，解凍就需要好幾天。歐孔塔給出加速解凍的方法：將火雞完全浸泡在冷水中，每30分鐘就要換一次水，且解凍之後需盡快放入烤箱。

食品安全專家通常不建議把餡料塞進感恩節火雞烤製，因為餡料的溫度也必須達到華氏165度，若要讓餡料也充分烹飪，額外所需的時間則會導致火雞烤乾，歐孔塔建議餡料分開烤。火雞出爐2小時之後，也最好包起來放進冰箱保存。

歐孔塔總結感恩節的安全烹飪四貼士：確保手、檯面、餐具清潔；把肉製品和即食品分開；使用食品溫度計測量，確保食物內部達到安全溫度；剩菜要及時放入冰箱。

如果遇到問題，可求助農業部肉製品熱線的專家，周一至周五上午10時至晚6時撥打號碼(888)674-6854，感恩節當天也有人上班。