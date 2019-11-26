網購熱季 三分之一包裹在家門口被偷

2019-11-26 13:23 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「黑色星期五」(Black Friday)、「網購星期一」(Cyber Monday)等一年一度的大減價日即將來臨，年底購物熱季開跑之際，消費者網路購物要特別小心包裹竊賊。根據市場調查機構C+R Research公布最新統計，高達三分之一消費者曾在感恩節至耶誕節期間包裹送達後放在門口，結果卻遭到偷竊的不愉快經驗。

在這項問卷調查當中，研究人員針對過去12個月間曾有網路購物經驗的共計2000名消費者展開調查。統計結果顯示，去年感恩節至耶誕節期間，約有三分之一消費者都有包裹被送來放在門口，結果卻被偷走的經驗。在這些消費者當中，約有四分之一無法獲得商家退費，後來每人平均自掏腰包109元，重新購買遭竊商品或物件。

參與這項問卷調查的行銷內容策略專家查傑喬斯基(Matt Zajechowski)指出，感恩節與耶誕節是兩個最熱門的消費節日，今年包裹遭竊問題，估計在這段期間也將變得猖獗。他表示，不肖份子正在摩拳擦掌，因為從感恩節後開始，包裹運送量將是一整年當中數量最多的高峰期。

問卷調查結果顯示，約有40%受訪消費者指出，盡量避免在網路上購買價格昂貴的商品，以免包裹在送運過程中遭竊。

另外，約有半數受訪者則說，包裹送達後放在門口，曾經多次遭竊。為了避免包裹在未來繼續被偷，這些受訪者平均每人花費191元，包過購買監視器、安裝照明燈，甚至養狗。

調查顯示，今年年底購物季期間，近半數受訪者表示，為了確保包裹不被偷，會留在家裡準備接收包裹，另外有25%受訪者則說，會要求包裹送達時必須簽收。