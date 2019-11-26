史上首次 密西西比州開賣獎券 州府2小時分得30萬元

2019-11-26 13:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合25日電



密西西比州首次公開發售樂透獎券，圖為民主黨州眾議員艾麗絲‧克拉克(右)在一處加油站商店購買獎券。美聯社 分享 facebook

密西西比州首次公開發售樂透獎券，當地居民可在全州1200間便利店和其他場所購買，而不用遠赴外州。

美聯社報導，傑克森市(Jackson)的民主黨州眾議員艾麗絲克拉克(Alyce Clarke)多年來一直努力要把樂透帶到密西西比州。她在傑克森市南部的「RaceWay」加油站商店買了一張。

克拉克說：「感覺好極了，可在本地購買最終成為事實。這表示如果你不放棄，將會發生什麼事。有時，你必須一再嘗試。」

數十年來，密西西比是全美沒有樂透的六個州之一。在當地有強大政治影響力的教會反對下，居民往往要開車到鄰州購買，例如路易斯安納州。

但到2018年，議員批准出售樂透，以便集資維修道路和基礎設施。當時，州府被迫封閉數百座不安全的橋梁。

在最初10年，樂透的頭8000萬元收入將用於基礎設施需求，在達到8000萬元的基準後，其餘的將用於教育。10年後，頭8000萬元收入將撥給州普通基金，其餘的繼續用於教育。

克拉克一直努力爭取把所有收入用於教育。她說，對這筆錢的分配方式感到失望，但道路和橋梁也需要投資。

目前，當地居民可以購買四種樂透，密西西比樂透局計畫在未來幾周推出新樂透。到明年1月30日，居民可以購買兆彩(Mega Millions)和勁球獎券(Powerball)，中獎者可以保持匿名。

樂透局發言人安尼森(Meg Annison)說，到上午7時，樂透公開發售兩小時後，州府已從中分得30萬元收入。

皮卡恩市(Picayunee)「Stop & Go Foodmart」超市的老闆巴克塔(Hiren Bhakta)說，幾周來，民眾一直在談論樂透銷售。在密西西比州西南的這個角落，居民可以輕易前往路易斯安納州的城鎮購買樂透。

巴克塔希望民眾如今會在本地購買。