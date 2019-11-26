親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

從反送中的廣東話 反思太陽花的弱母語

900萬大獎得主控作弊 彩票協會和解

2019-11-26 13:20世界日報 編譯馬永慶／綜合25日電

多州彩票協會和原告道森(Larry Dawson，左圖左，美聯社)
多州彩票協會和原告道森(Larry Dawson，左圖左，美聯社)
分享

發生內部人員操縱大獎醜聞的多州彩票協會25日說，他們與愛阿華州一名男子已達成和解協議，後者聲稱他在2011年贏得的獎金，應當是三倍於所獲得的900萬元。

美聯社報導，多州彩票協會和原告道森(Larry Dawson)本月通知法官已和解此事，以便取消下周在第摩因的庭審，而協議條款保密。

道森是愛阿華州韋伯斯特市(Webster City)的理財顧問，他2011年贏得900萬元的「熱樂透」(Hot Lotto)大獎，並高興地要求一次性領取(稅前)600萬元。他的妻子、兒子和孫圍繞在他身邊。

但幾年後，他得知彩票協會的資訊安全主任提普頓(Eddie Tipton)操縱Hot Lotto前一期的1650萬元大獎，這是一起大規模欺詐事件。

66歲的道森在2016年提起訴訟，稱根據Hot Lotto的規則，他應當獲得累積的1650萬元，他要求獲得一次性的1000萬元獎，另加利息。

這項和解協議是近幾個月來，因彩票協會的寬鬆安全措施使提普頓有機可乘的第二起官司。該協會同意付出430萬元，了結一起集體訴訟，把款項退回給2005至2013年間購買Hot Lotto的人。

該協會及其保險公司在聲明中說，他們「決定和解此案」，以免增加訴訟費用。該協議「包含一項保密條款，禁止任何一方討論或發表內容。」

根據愛阿華州法律，涉及政府機構的和解協議列入公共紀錄，但該法怎樣適用由38個州和領士共同擁有的這個非營利組織，目前尚不清楚。

為和解此案，道森撤回針對愛荷華州樂透局的訴訟，州樂透局和檢察總署說，他們沒有和解協議的副本。

州樂透局的前執行長里奇(Terry Rich)指責道森試圖「重寫歷史」，稱如果獎金累積至下一期，要知道發生什麼事根本不可能。

相關新聞

感恩節2風暴來襲 橫掃西至東岸 交通將受影響

2019-11-26 13:59

感恩節大餐防菌 火雞別提前洗

2019-11-26 13:56

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

網購熱季 三分之一包裹在家門口被偷

2019-11-26 13:23

史上首次 密西西比州開賣獎券 州府2小時分得30萬元

2019-11-26 13:21

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

活躍於政商與慈善界 彭博參選美國總統

2019-11-26 00:10

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

億萬富豪彭博欲挑戰川普 問鼎白宮寶座

2019-11-25 15:52

搶陸媒話語權 美政府推華語頻道強化影響力

2019-11-25 14:28

外媒視角／紐時：赦免戰爭罪犯 川普傷害道德

2019-11-25 14:20

槓上川普 美海軍部長被炒

2019-11-25 14:19

總統軍事權力廣且深 但卻有這2大掣肘…

2019-11-25 12:54

防幕僚干擾… 川普不愛橢圓形辦公室 改在官邸辦公

2019-11-25 12:52
看更多

熱門文章

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

槓上川普 美海軍部長被炒

2019-11-25 14:19

日中簽署協定 中國最快2020年解禁日本牛肉

2019-11-25 18:47

澳洲內政部不評論間諜案 慎重研議個案具體情況

2019-11-25 17:56

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

日本京阿尼浴火工作室將拆除 現址利用受關注

2019-11-25 17:05

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

路透：台灣擬加強對美採購 以免列匯率操縱國觀察名單

2019-11-25 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top