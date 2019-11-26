900萬大獎得主控作弊 彩票協會和解

2019-11-26 13:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合25日電



多州彩票協會和原告道森(Larry Dawson，左圖左，美聯社) 分享 facebook

發生內部人員操縱大獎醜聞的多州彩票協會25日說，他們與愛阿華州一名男子已達成和解協議，後者聲稱他在2011年贏得的獎金，應當是三倍於所獲得的900萬元。

美聯社報導，多州彩票協會和原告道森(Larry Dawson)本月通知法官已和解此事，以便取消下周在第摩因的庭審，而協議條款保密。

道森是愛阿華州韋伯斯特市(Webster City)的理財顧問，他2011年贏得900萬元的「熱樂透」(Hot Lotto)大獎，並高興地要求一次性領取(稅前)600萬元。他的妻子、兒子和孫圍繞在他身邊。

但幾年後，他得知彩票協會的資訊安全主任提普頓(Eddie Tipton)操縱Hot Lotto前一期的1650萬元大獎，這是一起大規模欺詐事件。

66歲的道森在2016年提起訴訟，稱根據Hot Lotto的規則，他應當獲得累積的1650萬元，他要求獲得一次性的1000萬元獎，另加利息。

這項和解協議是近幾個月來，因彩票協會的寬鬆安全措施使提普頓有機可乘的第二起官司。該協會同意付出430萬元，了結一起集體訴訟，把款項退回給2005至2013年間購買Hot Lotto的人。

該協會及其保險公司在聲明中說，他們「決定和解此案」，以免增加訴訟費用。該協議「包含一項保密條款，禁止任何一方討論或發表內容。」

根據愛阿華州法律，涉及政府機構的和解協議列入公共紀錄，但該法怎樣適用由38個州和領士共同擁有的這個非營利組織，目前尚不清楚。

為和解此案，道森撤回針對愛荷華州樂透局的訴訟，州樂透局和檢察總署說，他們沒有和解協議的副本。

州樂透局的前執行長里奇(Terry Rich)指責道森試圖「重寫歷史」，稱如果獎金累積至下一期，要知道發生什麼事根本不可能。