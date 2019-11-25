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彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50聯合報 記者張聲肇／綜合報導

億萬富翁、傳播鉅子、前紐約市長彭博廿四日終於宣布參選民主黨總統初選。 （美聯社）
億萬富翁、傳播鉅子、前紐約市長彭博廿四日終於宣布參選民主黨總統初選。 （美聯社）
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前紐約市長、億萬富豪彭博廿四日宣布參加民主黨總統初選，目的是「打敗川普，重建美國」。彭博在競選網站公開聲明，美國承受不起再讓川普冒進的作為荼毒四年，「他對美國的存亡與價值都是一大威脅，讓他連任四年的話，我們可能永遠都無法恢復元氣」。

七十七歲的彭博曾在今年三月說，要在擁擠的民主黨初選勝出，難度很高，因此不會出來蹚渾水。但到了上月，他說他發現民主黨總統參選人沒有一個是川普的對手，開始改變主意。

他在阿拉巴馬州初選報名截止前登記，就已顯示他決心投入民主黨初選。民主黨初選辯論已辦了五場，他想後來居上，最大的武器就是「財力雄厚」。據「富比世」雜誌估計，他身價五百億美元。

彭博因起步較晚，將放棄最早舉辦初選的四州，包括愛荷華、新罕布夏、內華達和南卡州，而集中火力攻取明年三月三日「超級星期二」同時辦初選的十五個州，當天將決定民主黨約四分之一黨代表的票。

靠財經資訊和媒體業致富的彭博，早年曾加入共和黨，二○○七年變成無黨籍，二○○九年贏得第三任紐約市長任期，此後又改入民主黨。

他自稱政見「溫和」，認為許多民主黨候選人倡議的全民健保和年輕世代喜歡的「綠色新政」都太激進，不若他的中道主張「務實」。

政見被他批評的民主黨參選人桑德斯和華倫，都批評彭博想靠砸大錢選舉。

桑德斯聽到彭博準備花三千萬美元買電視廣告，稱彭博以為花大錢就可「買贏」選舉。他預言彭博的總統路走不了很遠。

華倫說，「選舉不該是商品，不是億萬富翁出價就可購得的商品。」

民主黨川普桑德斯共和黨

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