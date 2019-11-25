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外媒視角／紐時：赦免戰爭罪犯 川普傷害道德

2019-11-25 14:20聯合晚報 馮克芸

過去數十年來，軍方及精神健康專家逐漸了解到一項跟創傷後壓力相關的現象，稱為道德傷害。

道德傷害不只是肇因於目睹或參與了戰爭的悲慘恐怖，還來自於參與了一些違反官兵自身道德的事件，或者如美國退伍軍人事務部所說：「未能防止他人的不道德行為，或下達或接受一些被視為嚴重違反道德的命令。」受到道德傷害的人，可能會無法信任家人、朋友，以及授權那些不道德之事的社會。受害者會質疑，世上是否有善的存在。通常人們會把道德傷害描述為靈魂的傷痕。

為避免這種傷害，美國軍方多年前就實施一些程序，確保現役軍人基於榮譽執行任務且光榮退伍。這套架構的其中一個支柱，就是軍法系統；另一個支柱是社會將各種犯罪行為視為禁忌。

川普總統16日赦免了2名因戰爭罪而被定罪或被告的美軍，且阻止一名美軍降階，威脅到上述避免道德傷害的兩根支柱。上述3人中，被定罪的是前陸軍中尉羅倫斯、被告的是陸軍少校高斯坦，面臨降階的是海軍海豹部隊士官長賈拉格。

羅倫斯因謀殺2名手無寸鐵的阿富汗平民，被判19年徒刑。他在阿富汗的連長曾告訴紐時：「這場悲劇是──人們把羅倫斯捧成英雄，而他並非英雄。他下令謀殺，他在那些事件中說了謊。」

川普赦免上述被告或罪犯，不令人意外，他可能以為，他的赦罪之舉是支持美軍，他在白宮發布的一項聲明中說：「當我們的官兵必須為國而戰時，我希望給予他們作戰的信心。」他上月在一則推文中說：「我們把男孩訓練成殺人機器，然後當他們殺人時又起訴他們！」

無論原因是什麼，赦免官兵犯下的戰罪，對整個社會、及所有基於榮譽服役的男女官兵都造成極大傷害，尤其對911恐攻以來的戰爭而言，更是如此。

一個國家必須知道，他們發起的軍事行動遵循的是在道德上有正當理由的各種規範，例如，官兵們不殺手無寸鐵的平民或囚犯。赦免那些公然違反這種規範的人，把他們當英雄來對待，就是將正義之戰置諸腦後，讓整個國家及所有退伍軍人都處於道德傷害的危險之中，且讓道德羅盤粉碎。

川普總統可能真心認為，上述寬赦不會危害官兵，不太可能鼓勵未來的戰爭罪行。但這種正式赦罪，將對被赦官兵及整個社會造成深遠影響。向這些被赦官兵致敬，將造成更大損害。

美國軍方及其三軍統帥並無特權，可簡單宣稱美軍在道德上比敵人更優越。他們必須在言行舉止上表現出他們的道德更優越，這表示，他們必須遵守法治，而不是遵循某種美國例外論調，擅自認為美國沒有凶殘之人。

（本文刊於11/24紐約時報

退伍軍人美軍戰爭川普紐約時報海軍白宮

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