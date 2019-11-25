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總統軍事權力廣且深 但卻有這2大掣肘…

2019-11-25 12:54世界日報 編譯郭宣含／綜合24日電

海軍研究所國安教授布諾稱川普身為總統干涉這種低程級的事件，簡直前所未聞。圖／世界...
海軍研究所國安教授布諾稱川普身為總統干涉這種低程級的事件，簡直前所未聞。圖／世界日報提供
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川普總統本周特赦海軍海豹部隊(SEAL)隊員加爾拉格爾(Edward Gallagher)，此番行動令許多人質疑總統干涉軍事的權限範圍；對此專家指出，總統對軍事的權力廣且深，但唯獨不能與國會和憲法相衝突。

儘管如此，許多專家仍認為，總統插手軍事審判的情況少之又少。耶魯法學院軍事法講師菲德爾表示，總統絕對有權插手加爾拉格爾的案件，「總統職權相當廣泛，軍中幾乎一切事情他幾乎都能管理，無論事情多微小都可以。」

假設來說，總統可以下令將所有空軍戰機塗成粉紅色、指派他的私人司機加入菁英突擊隊，或要求所有人員每逢周五就繫上紅色的長領帶。

總統權限雖大，但有兩項掣肘；菲德爾表示，總統不能制定違反憲法權利的政策，例如總統不能妨礙特定種族或信仰的人成為海豹部隊成員，因為憲法第一修正案保障每個人的平等。

其次是總統也不能命令軍方從事違反國會立法的行動，例如美國廢除「不問，不說」政策，此政策阻礙同性戀者在軍中公開性傾向。

不過總統握有廣大的軍事權力並非出錯，而是創國者知道若遇到戰爭，總統需要廣大權力；不過專家表示，總統身為總司令，他在武裝軍隊日常任務中的實際權限卻從未面臨考驗，因為從建國之初以來，總統向來尊重軍方處理事務的方式。

海軍研究所國安教授布諾指出：「憲法是非常簡略的文件，很多東西沒說清楚。因此好幾個世紀以來，總統和軍方必須仰賴相互理解。」他稱川普身為總統干涉這種低程級的事件，簡直前所未聞。

海軍川普菁英

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