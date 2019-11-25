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防幕僚干擾… 川普不愛橢圓形辦公室 改在官邸辦公

2019-11-25 12:52世界日報 編譯林梅婕／綜合24日電

受不了幕僚敲門，川普愛在官邸而非橢圓形辦公室執行重要公務。圖／世界日報提供
受不了幕僚敲門，川普愛在官邸而非橢圓形辦公室執行重要公務。圖／世界日報提供
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白宮的橢圓形辦公室是總統一天之中待最久的地方，也是美國歷年總統維持的傳統，然而現在川普卻自稱，為了提高工作效率，以及減少幕僚、共和黨議員們和媒體的干擾，川普似乎逐漸以官邸取代橢圓形辦公室，成為主要辦公的地方。

通烏門風波持續延燒導致川普面臨彈劾調查，而川普正是在官邸撥打了這通惡名昭彰的電話給烏克蘭總統，除此之外，川普也經常在官邸會見他的私人律師；甚至在上周，聯準會主席鮑爾也在這裡主持周一會議，和財政部長米努勤討論貨幣政策。

自彈劾調查以來，川普開始嚴防身邊幕僚，橢圓形辦公室讓他感到隨時都受到監控，而轉移到官邸辦公讓他感到自在，也不用無時無刻擔心白宮的消息是否走漏給媒體。

以前在橢圓形辦公室工作讓川普感到自豪，但經過一段時間川普逐漸將治國事務轉移到官邸處理，並阻止幕僚前往探視，他們只能透過電話和總統聯繫；官邸位於白宮東西兩翼的二樓，除了總統之外，他的家人也能在這裡保有隱私並自由活動。

川普執政團隊前資深官員透露：「橢圓形辦公室具有非凡的歷史意義，並象徵元首權利，但是在官邸辦公能保有更多獨立空間，因為川普受不了辦公時一直有幕僚敲門。」目前川普一天會花五到六個小時在橢圓形辦公室，通常是參加正式會議或公開活動；到了傍晚和周末，川普大部分待在官邸，有時會緊急招集資深官員到官邸參加臨時或非正式會議。

川普在官邸辦公的舉動也引發外界批評，認為此舉無疑是為了掩蓋官方作業的瑕疵或疑竇，川普也為了避免受到白宮監控，大部分通話都是使用私人手機。

川普白宮

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