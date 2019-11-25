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美媒：美國人都道德優越 沒有戰罪罪犯只有英雄？

2019-11-25 09:19聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報24日刊出社論指出，美國總統川普特赦3名已被定罪或被控戰罪的美軍，破壞了美國為防止道德傷害而設的機制；美軍如果不守法，在道德上並不比敵人優越。

紐時這篇文章指出，過去數十年來，軍方及精神健康專家逐漸了解到一項跟創傷後壓力相關的現象，稱為道德傷害（moral injury）。

道德傷害不只是肇因於目睹或參與了戰爭的悲慘恐怖，還來自於參與了一些違反官兵自身道德的事件，或者如美國退伍軍人事務部所說：「未能防止他人的不道德行為，或下達或接受一些被視為嚴重違反道德的命令。」受到道德傷害的人，可能會無法信任家人、朋友，以及授權那些不道德之事的社會。受害者會質疑，世上是否有善的存在。通常人們會把道德傷害描述為靈魂的傷痕。

為避免這種傷害，美國軍方多年前就實施一些程序，確保現役軍人基於榮譽執行任務且光榮退伍。這套架構的其中一個支柱，就是軍法系統；另一個支柱是社會將各種犯罪行為視為禁忌。

紐時認為，川普總統16日赦免了2名因戰爭罪而被定罪或被告的美軍，且阻止一名美軍降階，威脅到上述避免道德傷害的兩根支柱。

上述三人中，被定罪的是前陸軍中尉羅倫斯（Clint Lorance）、被告的是陸軍少校高斯坦（Mathew Golsteyn），面臨降階的是海軍海豹部隊士官長賈拉格（Eddie Gallagher）。

羅倫斯因謀殺2名手無寸鐵的阿富汗平民，被判19年徒刑，目前已在服刑。他在事發時僅有3天帶領一排士兵的經驗。他的部下作證說，他曾告訴部屬，應以夜襲恐嚇平民，甚至孩童。當部屬告訴他，說前方約180公尺有3名男子騎機車時，他下令朝那3人開槍。羅倫斯在阿富汗的連長曾告訴紐時：「這場悲劇是──人們把羅倫斯捧成英雄，而他並非英雄。他下令謀殺，他在那些事件中說了謊。」

川普赦免上述被告或罪犯，應該不令人意外，他在競選時即保證要折磨美國的敵人，且殺害敵人的家人。川普今年5月成為美國現代史上第一位赦免戰爭罪罪犯的總統，當時他赦免前陸軍中尉拜納（Michael Behenna），拜納因在伊拉克殺害1名囚犯而被定罪。

川普可能以為，他的赦罪之舉是支持美軍，他在白宮發布的一項聲明中說：「當我們的官兵必須為國而戰時，我希望給予他們作戰的信心。」他上月在一則推文中說：「我們把男孩訓練成殺人機器，然後當他們殺人時又起訴他們！」

無論原因是什麼，赦免官兵犯下的戰罪，對整個社會、及所有基於榮譽服役的男女官兵都造成極大傷害，尤其對911恐攻以來的戰爭而言，尤其如此。

一個國家必須知道，他們發起的軍事行動遵循的是在道德上有正當理由的各種規範，例如，官兵們不殺手無寸鐵的平民或囚犯。赦免那些公然違反這種規範的人，把他們當英雄來對待，就是將正義之戰置諸腦後，讓整個國家及所有退伍軍人都處於道德傷害的危險之中，且讓道德羅盤粉碎。

川普總統可能真心認為，上述寬赦不會因為損及美國盟友的支持或令敵人更大膽，而危及官兵，且不太可能鼓勵未來的戰爭罪行。但這種正式赦罪，將對被赦官兵及整個社會造成深遠影響。向這些被赦官兵致敬，將造成更大損害。

紐時說，美國軍方及其三軍統帥並無那份特權，可簡單宣稱美軍在道德上比敵人更優越。他們必須在言行舉止上表現出他們的道德更優越，這表示，他們必須遵守法治，而不是遵循某種美國例外論調，擅自認為美國沒有凶殘之人。

美軍顧問2016年在阿富汗首都喀布爾附近的一場演習中，指點阿國空中戰術控制人員。...
美軍顧問2016年在阿富汗首都喀布爾附近的一場演習中，指點阿國空中戰術控制人員。本圖為示意圖，並非文中所指美軍官兵。路透
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