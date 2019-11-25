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留美國際生為何減少？ 美媒：不擔心川普而是怕濫射

2019-11-25 08:22聯合報 編譯馮克芸／即時報導

高等教育紀事報近日報導，美國教育界過去兩年擔心，「川普效應」使得全美各大學新增的國際學生人數減少，但其實真正嚇跑國際學生的原因，可能不是川普政府各種簽證限制或對外國人的不友善言詞，而是美國槍枝泛濫且大規模濫射事件頻傳。

該刊引述非營利究團體「槍枝暴力檔案館」（Gun Violence Archive）的統計，截至11月中，今年全美已發生366起大規模濫射事件。美國有線電視新聞網經常向全世界報導這類槍案，許多國家的地方電視台擴大報導，特別是在有那國學生死傷之時。今年6月，中國政府警告民眾，赴美可能碰上槍案、竊案及騷擾事件。非營利的國際教育研究公司「世界教育服務社」今年8月針對2000名國際學生所做的調查也顯示，近五分之二受訪者擔心槍枝暴力。

但高等教育紀事報指出，在該報調查採訪期間，許多大學官員雖然私底下承認此事令人憂慮，卻多不願意公開討論。「世界教育服務社」副研究主任蘇爾曼（Paul Schulmann）說，槍枝問題就像是「客廳裡的大象」，顯而易見卻遭眾人忽視。

這篇報導說，尤其對於留美學生人數最多的中國、印度及南韓人而言，他們國內普通人極少擁槍，但美國如今卻是估計平均每100個人就擁有120.5件武器，因此若說美國槍枝文化讓國際學生震驚，並不令人意外。

如今越來越多高等院校的國際學生辦公室，在新生訓練時請來校園警衛發言；還有安全官員提供與當地法令和報案流程等相關的務實資訊。

主管維吉尼亞理工學院國際學生交流計畫的普魯特（William Pruitt）說，美國各大學招生人員得留意槍案多麼頻繁引發關切，需將訊息告知校方且強調此事的重要性，因為「一個數百億美元的產業正處於危險之中」。

高等教育紀事報報導，全美新增的國際學生人數減少，可能與美國槍枝泛濫且濫射事件頻傳...
高等教育紀事報報導，全美新增的國際學生人數減少，可能與美國槍枝泛濫且濫射事件頻傳有關。圖為本月14日加州聖塔克拉利塔傳有槍案，Saugus高中學生在員警衛護下離校。美聯社
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